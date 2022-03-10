Çok konuşulacak seçim anketi; Meclisteki 2 Parti baraj altında kalıyor

Türkiye'de son zamanlarda yapılmış araştırmalardan farklı bir sonuçla çok konuşulup tartışılacak seçim anketi! Yöneylem Araştırma Şyirketi Mart ayında yaptığı anket sonucunu açıkladı: Meclis'te bulunan iki parti baraj altında kalıyor. Millet İttifakının oy oranında ise ciddi artış var.

Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?”, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi sorular soruldu. Ankete göre HDP ve MHP baraj altında kalıyor.

Yöneylem Araştırma’nın 27 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, vatandaşın yüzde 53’ü erken seçim istiyor; seçmenin yüzde 60’ı ise “Parlamenter sisteme geri dönülmeli” diyor. İşte ankette dikkat çeken sonuçlar...

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