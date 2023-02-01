CHP’li Bülbül: Sarayın günlük masrafı 18 milyon TL'yi aştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Saray’ın günlük masrafının 18 milyon lirayı aştığını belirterek, “Asgari ücretlinin Saray’ın bir günlük masrafını kazanması için 170 yıl çalışması gerekiyor. Saray lüks yaşamından ödün vermiyor. Bu israf düzenine 14 Mayıs’ta son vereceğiz” dedi.



CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Saray’ın günlük masrafının 10 milyon liradan, 18 milyona çıktığını söyledi. AKP iktidarının 20 yıllık dönemde bir israf düzeni inşa ettiğini ifade eden Bülbül, “Asgari ücretli, emekli ve memur açlık sınırın altında maaş alırken Saray yine keyfinden ödün vermiyor. Vatandaş elektrik, doğal gaz, su faturasını ödeyemezken; marketlerin raflarından kaçarken Saray günde 18 milyon harcıyor. Bu israf düzeni ülkemize ihanettir, vatandaşla dalga geçmektir.” dedi.

Saray’da yaşanan görkemli hayat sürenlerin bundan sonra vatandaşının sorun ve problemlerini çözmesinin imkansız olduğunu aktaran Bülbül, “Bu israf düzenine 14 Mayıs’ta son vereceğiz. Günlük 18 milyonun israf edildiği Saray’ı haramilerden kurtarıp Millet İttifakı’nın iktidarlığında halkın kullanımına açacağız” dedi.