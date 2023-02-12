CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Düşen Yerde Kalmasın, Mazlumun Hakkı Divana Kalmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünü asla unutmayalım halkım; düşen yerde kalmasın, mazlumun hakkı divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışı çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik; bunları derhal bitirmeliyiz, bunlar Türkiye’nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği, kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gün boyu deprem bölgelerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından gece saat 00.00'da sosyal medya hesabından paylaştığı "1 saat sonra burada buluşalım" mesajıyla açıklamada bulunacağını bildirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 01.00'de sosyal medya hesabından, afet bölgesinden seslendiği ve “Yapılacak işler var. Yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Yüzleşmemiz gereken gerçeklerimiz var” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

Sevgili halkım, iyi geceler…

Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp sızısı ile sesleniyorum sizlere. Buralarda çok mücadele var, çok. Zamana karşı canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Emin olun gerçekten de canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarını parçalayarak o enkaz yığınlarında yaşam tünelleri açıyorlar, enkazın karanlığına bir damla ışık olabilmek için. Türkiye’nin evlatları yüreklerini koymuş durumdalar, Allah hepsinden razı olsun, Türkiye onları asla unutmayacaktır.

Çok can yitirdik halkım, çok. Toprak elbet hepimizi zamanı geldiğinde basacak bağrına ama “Allah sıralı ölüm versin” deriz ya keşke öyle olsaydı be… İçimiz acı dolu, yaprak döküyor her yanımız.

Bir de enkazdan kurtulanlar var ki; öldürücü soğukta sokaklarda can cana vermiş direniyorlar. Hala koordinasyon sağlanabilmiş değil; çadır yok, tuvalet yok, sizin de bildiğiniz şeyler işte… Bu zifiri karanlık saatlerinde daha ne anlatayım ben size?

Bugünü asla unutmayalım halkım; düşen yerde kalmasın, mazlumun hakkı divana kalmasın.

Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışı çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü halkım. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik; bunları derhal bitirmeliyiz, bunlar Türkiye’nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği, kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız. Ve inanın, bu sadece iktidar değişimiyle olmaz, daha büyük değişimler lazım bize. Zarar gören her değerimizi bir bir tamir ederek çok güçlü bir değişim yaratmalıyız. Güçlü bir sosyal devleti, vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir sosyal devleti bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız. Bunu hep beraber yapacağız inşallah, bir daha önlenebilir nedenlerden dolayı böylesi bir acı yaşamayalım, bu son olsun bu son.