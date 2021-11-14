CHP'li Yavuzyılmaz Sayıştay'ın Demirören Grubu Kredi Raporunu açıkladı!

Demirören Grubu’na verilen ve geri ödenmediği iddia edilen 750 milyon liralık kredi Sayıştay raporlarına takıldı. Krediyle ilgili raporu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Doğan Medya’nın satışında Demirören Grubu’na verilen ve geri ödenmediği iddiaları gündeme gelen 750 milyon dolarlık kredinin Sayıştay Başkanlığı’nın Ziraat Bankası 2020 yılı taslak denetim raporuna girdiği ortaya çıktı.

Raporda, Demirören’in kamu bankasından çektiği yüz milyonlarca liralık krediye karşılık ipotek ettirdiği ve üzerinde golf sahaları bulunan arazilerin banka tarafından tekrar Demirören’e kiralanmasına ilişkin süreç de yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, ayrıca golf sahası olarak kullanılan toplam 8 arsanın 5 yıl süreyle aylık 250 bin liraya kiralandığı ortaya çıktı.

Toplam kira 15 milyon lira yapıyor. Rapora ulaşan TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Kamu bankası bu kadar yüklü bir krediyi arazilerin satışının zor olacağı uyarısına karşın nasıl verebiliyor? Sonrasında bu kredinin neden peşine düşmüyor? Bir de üstüne ödül gibi arazileri geri kiralıyor. Banka, bu krediyi aynı koşullarda başka firmalara verecek miydi? Yapılan bu kredi oyununda açlıkla mücadele eden milyonlarca yurttaşın hakkı var"