Ceza’dan doğduğu Üsküdar’da coşkulu bahar konseri

Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liseli öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali 8’inci kez düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen bahar konserinde sahneye çıkan Türk rap müziğinin başarılı ismi Ceza gençleri şarkılarıyla coşturdu. Üsküdar doğumlu olduğunu kaydeden Ceza, ilk kez Üsküdar’da verdiği bu konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Ceza, “Artık ölsem de gam yemem.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde düzenlenen festivalde Türk rap müziğinin başarılı ismi Ceza sahne aldı.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin yer aldığı konserde öğrencilerin sanatçıya ilgisi yoğundu…

Küçük bir hayranı da sahnede Ceza’ya eşlik etti.

Ceza, repertuarıyla öğrencileri konser sonuna kadar eğlendirdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ceza, bu konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu da söyledi.

Benim için çok anlamlı bir konser!

1976 yılında Üsküdar’da doğduğunu kaydeden Ceza, babası ve dedesinin de Üsküdar’da dünyaya geldiğini söyledi. Ceza, ilk kez Üsküdar’da konser verdiğini belirterek “Bugün bemim için çok özel bir gün. Doğduğum Üsküdar’da ilk kez konser veriyorum. Bu konser benim için çok anlamlı. Dünyanın en güzel manzarasına karşı şarkılarımızı söylüyoruz. Artık ölsem de gam yemem…” dedi.

Üsküdar farkını ortaya koydu

Türkiye’nin pek çok yerinde konserler verdiğini kaydeden Ceza, “Üsküdar’da verdiğim bu konser bir başka oldu. Üsküdar farkını ortaya koydu. Harikasınız.” dedi. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de zor günlerden geçtiğini kaydeden Ceza, o günlerin bir daha yaşanmamasını diledi.