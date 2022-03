Cemal Enginyurt isim verdi; 2 kişi Erdoğan'ın kuyusunu kazıyor

Seçim Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler tartışılmaya devam ediyor. Cumhur ittifakının kendisini kurtarmak için yaptığı manevra olarak değerlendirilen seçim kanununa MHP ve AKP dışında Cumhur ittifakını destekleyen partilerden bile eleştiriler geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kanuna oy vermesine rağmen eleştirilerini dile getirdi, Seçim Barajının sıfıra indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaptığı eleştirilerle toplumun her kesiminin dikkatine çeken daha önce MHP'de olan ve yaptığı açıklamalarla ihraç edilen, ayrıldıktan sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt Seçim Kanunu ile ilgili yapılan değişiklerle ilgili de dikkat çeken eleştirilerle açıklama yaptı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Seçim Kanunu Değişikliği Teklifine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu baraj sistemi bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sonunu hazırlayacaktır. Sonunuz geldi. Kendi elinizle sonunuzu getirdiniz" dedi.

Enginyurt, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Enginyurt, şunları söyledi:

"BİRİ BİZİ AYDINLATMALI... BİDEN'İN ÇOCUKLARI!"

"Bugün Brüksel’de Sayın Cumhurbaşkanımız. Muhalefete ‘Biden’ın çocukları’ diyerek hakaret ettiler. Muhalefeti Biden’cı olmakla suçladılar. Ama bugün maalesef Brüksel’de ‘Biden ile ayak üstü de olsa görüşebilir miyiz’ diye bir mücadele içerisindeler. Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa’yı baştan başa bize düşman etti. ‘Ey Almanya, ey Hollanda, ey Amerika, ey Birleşik Arap Emirlikleri, katil Arabistan, darbeci Sisi’ dedi. Ve bugün geldiğimiz nokta da son 10 gündür hatta son bir aydır müthiş bir değişim yaşanıyor. Biri bizi aydınlatmalı. Biri bize şunu söylemeli. Hollanda Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakanı’nı Hollanda’ya sokmaz iken ne oldu da birdenbire tekrar Hollanda ile kardeş olduk. Fransa bizi en ağır ithamlarla suçlarken, Avrupa Birliği’nden atılmamızı isterken, bugün ne oldu da Fransa ile bir olduk. Amerika, Biden adeta bir suç şebekesi gibi ilan edilirken bugün ne oldu da Biden ile görüşüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri şerefsiz, katil, hain, FETÖ’cü, FETÖ’yü desteklerken bugün nasıl kardeşimiz oldu. Darbeci Sisi bugün nasıl kardeşimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ‘ben burada olduğum müddet içerisinde bu İsrail ile bir araya gelmeyeceğiz’ derken bugün ne oldu da Herzog kırmızı halı ile karşılandı. İsrail yeniden dost devlet oldu. ‘Biz kimse ile düşman olunsun’ demiyoruz. Bunları da düşman zaten muhalefet olarak biz yaratmadık. Bunların düşmanlıklarının sebebi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Ama birdenbire bu dostluk bizi endişelendiriyor. Ne oluyor? Acaba neyin tavizini verdik tekrar. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyoruz. Çünkü bu ülkede sadece bilen tek adam, karar alan tek adam Sayın Cumhurbaşkanı. Diğerlerinin bir şey bildiği yok. Diğerleri sadece bizimle kafa buluyor.”

“ETE ZAM YAPILDI, NE CUMHURBAŞKANI NE DE BAŞKALARI SESİNİ ÇIKARIYOR”

Enginyurt, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’un, kırmızı ete yapılan yüzde 48'lik zamma ilişkin "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklamasına tepki göstererek, “‘Bir ülke düşünün ki kuyruklar fazla’ diye ete yüzde 48 zam yapılıyor. Memleketin geldiği hale bakın. Ne Cumhurbaşkanı sesini çıkarıyor ne de başkaları sesini çıkarıyor” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın bir yıl önce yapılan AKP kongresinde yaptığı ve yeniden gündeme gelen “Hazırlıklarımız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” açıklaması için Enginyurt, “Yahu 20 yılda ülkeyi batırdınız. 20 yılda ülkeyi 40 yıl geriye götürdünüz. Ve şimdi çıkmış bir beş yıl daha ustalık dönemi yaşayacaklarmış. Yahu sizin ustanızdan ne hayır gördük ki bundan sonra sizin ustalığınızdan bu millet ne hayır görecek. Bir an önce seçime gidin” dedi.

Seçim Yasası Değişikliğine Teklifine ilişkin de Enginyurt şunları söyledi:

"FETİ YILDIZ İLE HAYATİ YAZICI KUYUNU KAZDI"

Baraj yüzde 7’ye düşürülmüş böylece büyük bir lütufta bulunmuşlar güya demokrasinin önünü açmışlar. 20 yıl önce Sayın Erdoğan televizyonlarda gezerken ‘baraj yüzde bir olmalı’ diyordu. Şimdi yüzde 7’ye düşürmüş. Ne zaman? Tam 20 yıl sonra. Ben sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nı uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu baraj sistemi bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sonunu hazırlayacaktır. Sonunuz geldi. Kendi elinizle sonunuzu getirdiniz…

BARAJ YÜZDE 3’E DÜŞÜRÜLSÜN ÖNERİSİ

Cumhur İttifakı olarak yüzde 30’u geçemezsiniz. Yüzde 30 ile de çıkaracağınız vekil sayısı 200-250 arasında kalırsınız ve Meclis’teki çoğunluğu kaybedersiniz. Cumhurbaşkanlığı’nı zaten kaybettiniz. Çünkü yüzde 50 artı 1 oradaki baraj. Seçim sistemindeki barajı yüzde 7’ye düşürmek ne işinize yarıyor. Burada maksadınız Millet İttifakı’nı bölmek, parçalamak. Böyle bir niyet içindesiniz. Ama bunda başarılı olamazsınız. Niyetiniz hakikaten Millet İttifakı’nı bölmek, parçalamaksa partilerin ayrı ayrı seçime girmesiyse niyetiniz, o zaman ben yasa Meclis’e gelmeden bir öneride bulunayım. Yüzde 3’e düşürün o zaman.”

“BU ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ”

Gübreye, elektrik ve mazota yapılan zamlara ilişkin konuşan Enginyurt, şöyle devam etti:

“Bu zamlar geri çekilmeli. Asgari ücret daha üç ayını doldurmadan zam yapmayı düşünen, düşündüğünden de geri duran bir iktidar var. ‘Yüzde 50 zam yaptık’ dedi. Üç ay geçmeden yüzde 50 eridiği gibi asgari ücretli bir de yüzde 50 şu an alım gücünde düşüş yaşıyor. Emekliler perişan…Ülkeyi her anlamda geri götüren iflas ettiren bir hükümet var. Buradan kurtulmak için sözler, laflar ediyorlar. Ama her söyledikleri kendilerine geri dönüş yapıyor. Milletle dalga geçiyorlar.”