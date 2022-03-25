banner314

banner325

Son Dakika

Cemal Enginyurt isim verdi; 2 kişi Erdoğan'ın kuyusunu kazıyor

Demokrat Parti Ordu Millettvekili Cemal Enginyurt, seçim kanunuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Erdoğan'a seslenerek, "Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu seçim sistemi AK Parti'nin sonunu hazırlar" dedi.

GÜNDEM 25.03.2022, 10:10 Murat Aydın
Cemal Enginyurt isim verdi; 2 kişi Erdoğan'ın kuyusunu kazıyor

Seçim Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler tartışılmaya  devam ediyor. Cumhur ittifakının kendisini kurtarmak için yaptığı manevra olarak değerlendirilen seçim kanununa MHP ve AKP dışında Cumhur ittifakını destekleyen partilerden bile eleştiriler geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kanuna oy vermesine rağmen eleştirilerini dile getirdi, Seçim Barajının sıfıra indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaptığı eleştirilerle toplumun her kesiminin dikkatine çeken daha önce MHP'de olan ve yaptığı açıklamalarla ihraç edilen, ayrıldıktan sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt Seçim Kanunu ile ilgili yapılan değişiklerle ilgili de dikkat çeken eleştirilerle açıklama yaptı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Seçim Kanunu Değişikliği Teklifine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu baraj sistemi bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sonunu hazırlayacaktır. Sonunuz geldi. Kendi elinizle sonunuzu getirdiniz" dedi.

Enginyurt, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Enginyurt, şunları söyledi:

"BİRİ BİZİ AYDINLATMALI... BİDEN'İN ÇOCUKLARI!"

"Bugün Brüksel’de Sayın Cumhurbaşkanımız. Muhalefete ‘Biden’ın çocukları’ diyerek hakaret ettiler. Muhalefeti Biden’cı olmakla suçladılar. Ama bugün maalesef Brüksel’de ‘Biden ile ayak üstü de olsa görüşebilir miyiz’ diye bir mücadele içerisindeler. Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa’yı baştan başa bize düşman etti. ‘Ey Almanya, ey Hollanda, ey Amerika, ey Birleşik Arap Emirlikleri, katil Arabistan, darbeci Sisi’ dedi. Ve bugün geldiğimiz nokta da son 10 gündür hatta son bir aydır müthiş bir değişim yaşanıyor. Biri bizi aydınlatmalı. Biri bize şunu söylemeli. Hollanda Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakanı’nı Hollanda’ya sokmaz iken ne oldu da birdenbire tekrar Hollanda ile kardeş olduk. Fransa bizi en ağır ithamlarla suçlarken, Avrupa Birliği’nden atılmamızı isterken, bugün ne oldu da Fransa ile bir olduk. Amerika, Biden adeta bir suç şebekesi gibi ilan edilirken bugün ne oldu da Biden ile görüşüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri şerefsiz, katil, hain, FETÖ’cü, FETÖ’yü desteklerken bugün nasıl kardeşimiz oldu. Darbeci Sisi bugün nasıl kardeşimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ‘ben burada olduğum müddet içerisinde bu İsrail ile bir araya gelmeyeceğiz’ derken bugün ne oldu da Herzog kırmızı halı ile karşılandı. İsrail yeniden dost devlet oldu. ‘Biz kimse ile düşman olunsun’ demiyoruz. Bunları da düşman zaten muhalefet olarak biz yaratmadık. Bunların düşmanlıklarının sebebi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Ama birdenbire bu dostluk bizi endişelendiriyor. Ne oluyor? Acaba neyin tavizini verdik tekrar. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyoruz. Çünkü bu ülkede sadece bilen tek adam, karar alan tek adam Sayın Cumhurbaşkanı. Diğerlerinin bir şey bildiği yok. Diğerleri sadece bizimle kafa buluyor.”

“ETE ZAM YAPILDI, NE CUMHURBAŞKANI NE DE BAŞKALARI SESİNİ ÇIKARIYOR”

Enginyurt, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’un, kırmızı ete yapılan yüzde 48'lik zamma ilişkin "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklamasına tepki göstererek, “‘Bir ülke düşünün ki kuyruklar fazla’ diye ete yüzde 48 zam yapılıyor. Memleketin geldiği hale bakın. Ne Cumhurbaşkanı sesini çıkarıyor ne de başkaları sesini çıkarıyor” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın bir yıl önce yapılan AKP kongresinde yaptığı ve yeniden gündeme gelen “Hazırlıklarımız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” açıklaması için Enginyurt, “Yahu 20 yılda ülkeyi batırdınız. 20 yılda ülkeyi 40 yıl geriye götürdünüz. Ve şimdi çıkmış bir beş yıl daha ustalık dönemi yaşayacaklarmış. Yahu sizin ustanızdan ne hayır gördük ki bundan sonra sizin ustalığınızdan bu millet ne hayır görecek. Bir an önce seçime gidin” dedi.

Seçim Yasası Değişikliğine Teklifine ilişkin de Enginyurt şunları söyledi:

"FETİ YILDIZ İLE HAYATİ YAZICI KUYUNU KAZDI"

Baraj yüzde 7’ye düşürülmüş böylece büyük bir lütufta bulunmuşlar güya demokrasinin önünü açmışlar. 20 yıl önce Sayın Erdoğan televizyonlarda gezerken ‘baraj yüzde bir olmalı’ diyordu. Şimdi yüzde 7’ye düşürmüş. Ne zaman? Tam 20 yıl sonra. Ben sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nı uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu baraj sistemi bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sonunu hazırlayacaktır. Sonunuz geldi. Kendi elinizle sonunuzu getirdiniz…

BARAJ YÜZDE 3’E DÜŞÜRÜLSÜN ÖNERİSİ

Cumhur İttifakı olarak yüzde 30’u geçemezsiniz. Yüzde 30 ile de çıkaracağınız vekil sayısı 200-250 arasında kalırsınız ve Meclis’teki çoğunluğu kaybedersiniz. Cumhurbaşkanlığı’nı zaten kaybettiniz. Çünkü yüzde 50 artı 1 oradaki baraj. Seçim sistemindeki barajı yüzde 7’ye düşürmek ne işinize yarıyor. Burada maksadınız Millet İttifakı’nı bölmek, parçalamak. Böyle bir niyet içindesiniz. Ama bunda başarılı olamazsınız. Niyetiniz hakikaten Millet İttifakı’nı bölmek, parçalamaksa partilerin ayrı ayrı seçime girmesiyse niyetiniz, o zaman ben yasa Meclis’e gelmeden bir öneride bulunayım. Yüzde 3’e düşürün o zaman.”

“BU ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ”

Gübreye, elektrik ve mazota yapılan zamlara ilişkin konuşan Enginyurt, şöyle devam etti:

“Bu zamlar geri çekilmeli. Asgari ücret daha üç ayını doldurmadan zam yapmayı düşünen, düşündüğünden de geri duran bir iktidar var. ‘Yüzde 50 zam yaptık’ dedi. Üç ay geçmeden yüzde 50 eridiği gibi asgari ücretli bir de yüzde 50 şu an alım gücünde düşüş yaşıyor. Emekliler perişan…Ülkeyi her anlamda geri götüren iflas ettiren bir hükümet var. Buradan kurtulmak için sözler, laflar ediyorlar. Ama her söyledikleri kendilerine geri dönüş yapıyor. Milletle dalga geçiyorlar.”

#Demokratpartı #cenginyurt52 #HayatiYazici #YildizFeti #seçim
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 25 Mart 2022
İmsak 05:27
Güneş 06:53
Öğle 13:15
İkindi 16:43
Akşam 19:28
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir