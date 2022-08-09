Cemal Enginyurt halktan ve gazetecilerden Özür diledi

Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldıran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, özür diledi. Enginyurt, “Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum” dedi.

TELEVİZYON kanalı TV100’de 5 Ağustos akşamı programa katılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt canlı yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek’in üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik nedeniyle yayın kesildi. Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen bir kişiye emir verip Latif Şimşek’i darp ettirdiği iddia edildi. Şimşek’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Emrah Topal tutuklandı. Milletvekili olan Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

DİKKATSİZ DAVRANDIM

DP Milletvekili Cemal Enginyurt, dün yazılı bir açıklama yaparak özür diledi. Enginyurt açıklamasında özetle şöyle dedi: “Milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum. Bu itibarla, gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.

basın camiasından...

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak, Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.”

BİR ANLIK SİNİR HALİ



Tutuklanan Emrah Topal ise ifadesinde şunları söyledi: “Arkadaşım Ali Şenyurt, Cemal Enginyurt’un danışmanıdır. Canlı yayına katılacaklarını öğrenince yanlarında misafir olarak katılmak istedim. Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum. Bir anlık sinir hali ile yaşanan bir olaydır.”