Cem Yılmaz''da siyasi tartışmanın içine girde; Osman Kavala ve Demirtaş yorumu

Komedyen Cem Yılmaz'a katıldığı bir programda "Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. Evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Komedyen Cem Yılmaza katıldığı bir programda Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusu soruldu. Evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz dedi.Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Rustem Batum Sohbetleri" adlı programa katıldı. Cem Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala ve terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.

"GİZEMLİ BİR SUÇU VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini belirterek "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

"BİR NETİCE ÇIKACAK GİBİ"

Yılmaz, "vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğu" sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik . Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" yanıtını verdi.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.