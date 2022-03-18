 Çanakkale'de tarihi gün; 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

Türkiye bugün dev projelerinde tarihi bir dönemeci daha aşıyor. Ülkemizin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünün açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tarihe geçenÇanakkale destanının yıldönümü olan 18 Mart'ta boğazın geçişini 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışınun gururu da yaşanacak. İşte Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin son durum, muhteşem fotoğraflar ve özellikleri

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünolan bugün törenle açılıyor. Aşılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, Milletvekilleri ve çok sayıda bürokratın katılması bekleniyor.



ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ' SÖZÜ 'ÇANAKKALE GEÇİLİR(!) ' OLDU...

Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı öncesinde Çanakkale başta olmak üzere tüm Türkiye'yi heyecan sardı. Çanakkale'de Türk donanmasının direnişi ve yabancı askerleri denize dökmesinin ardından tarihe geçen 'Çanakkale Geçilmez' söze, yine Türkiye'nin yaptığı önemli bir yatırımla 'Çanakkale Geçilir(!)' oldu. Türkiye yaptığı proje ve yatırımla Avrupa ve Asya'yı İstanbul'da olduğu gibi Çanakkale'de de köprü ile bütünleştirdi.

SON DAKİKA | ÇANAKKALE'DE ZAFER GÜNÜNDE EŞSİZ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları ile köprünün açılışının aynı gün yapılacak olması dolayısıyla Çanakkale, adeta bayram havasına büründü. Kentin birçok noktası bayraklarla donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin klip hazırladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE HAZIRLIKLAR TAMAM

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.



TOP MERMİLERİNİN MONTAJI SÜRÜYOR

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20.5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

ZAFER KUTLAMASI VE AÇILIŞ COŞKUSU

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk tören, saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek.

Çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayacak törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına toka edilecek.

Çanakkale Boğazı'ndaki TCG Kınalıada korvetinden yapılacak 21 pare top atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak. Buradaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erecek.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ndeki tören ise saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayacak. Saygı atışı yapılacak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından ÇanakkaleSavaşları Mobil Müzesi gezilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri boğazda geçit töreni yapacak. TCG Salihreis Firkateyni'nden 21 pare top atışı yapılacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri yapıp katılımcıları selamlayacak.

Saat 16.00'da ise, Gelibolu alım gişelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirilecek.