Cahit Özkan'ın BAE yorumunu Sedat Peker rtweet yaptı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu öne sürülen Sedat Peker, kendisine getirilen paylaşım ve video kısıtlaması nedeniyle vermek istediği mesajları rtweetler aracılığı ile yapıyor.

Ak Parti (AKP) Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın BAE açıklamaları gündemde yer ederken Peker, dikkat çeken iki paylaşımı rtweet etti.

Peker’in basın danışmanı Emre Olur, bugün yaptığı paylaşımında Cahit Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamalarını, hangi soru üzerine yaptığına işaret etti.

Olur, “Gazeteci dostlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalar çok önemli! Ancak haberin önemini on kat arttıracak olan ise Armağan Çağlayan’ın ‘BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?’ sorusuna bu cevabın verilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker ise, Emre Olur’un bu paylaşımını retweet etti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu” demiş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını yapmıştı.

Peker, daha sonra ise kendisine yakın isimlerden Akın Ün’ün yaptığı şu paylaşımı rtweet etti:

“Çok fenasın @Armagan_caglaya! Senin yüzünden Cahit Özkan kırmızı plakalı, korumalı, şoförlü, yakıtı bedava Audi'yi kaybetti :))”