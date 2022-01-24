BTP sordu; Diyanet faize haram diyemedi

Kur korumalı Mevduat Sistemi’nden elde edilen gelirin helal olup olmadığını soran BTP’ye Diyanet’ten 32 sonra gelen tuhaf cevap...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 20 Aralık gecesi açıklanan Kur korumalı Mevduat Sistemi’nden elde edilen gelirin helal olup olmadığını Diyanet’e yazılı olarak sormuştu.

BTP lideri 24 Aralık 2021 tarihinde konuyla ilgili olarak, “1096518 Evrak Kayıt Numaralı başvuru ile diyanete sordum. Yeni “faizsiz faiz sistemi” helal mi? Cevabın takipçisi olacağız.” paylaşımı yapmıştı.

Diyanet’ten tuhaf açıklama...

BTP’nin resmi yazıyla sorduğu soruya 32 gün sonra cevap geldi. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı imzalı cevapta sorunun istismara açık olduğu ve bu yüzden cevap verilemeyeceği ifade edildi.

İşte BTP’nin “Faizsiz faiz sistemi helal mi?” sorusuna Diyanet’ten gelen yanıt;

“Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uygulama Genelgesi'nin 1. maddesinin (1/ç) amir hükmü gereği, istismara açık olduğu değerlendirilen sorulara cevap verilememektedir. “

BTP liderinden dikkat çekici cevap...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’dan gelen bu açıklama üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Basit bir soru sorduk. “Kur korumalı mevduat sistemi helal mi haram mı ?”

32 gün sonra cevap geldi.



İstihareye yatsalar 3 günde cevap verirlerdi. Cevaben soru istismara açık cevap veremeyiz demişler.

Bu ülkede birileri dini istismar ediyor olabilir ama o kesinlikle ben değilim.” İfadelerini kullandı.