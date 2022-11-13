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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı... 6 Ölü 81 Yaralı

Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi... Vali Ali Yerlikaya patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini 38 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 ölü 11'i riskli 81 yaralı olduğunu açıkladı. RTÜK patlama ile ilgili yayın yasağı getirdi.

GÜNDEM 13.11.2022, 17:49 14.11.2022, 08:18 Murat Aydın
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı... 6 Ölü 81 Yaralı

İstanbul Beyoğlu İlçesi Taksim'den giriş yapılan İstiklal Caddesi'nde korkunç bir patlama meydana geldi. Cadde tıklım tıklım dolu iken meydana gelen p atlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişinin yaralandığı yaralılardan 11'Iinin durumunun riskli olduğu belirtildi.  İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını duyurdu. RTÜK, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurtdışına giderken İstiklal Caddesindeki patlama ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan ölü sayısını 6, yaralı sayısını 53 olarak açıkladı. 

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlama nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İşte İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası dakika dakika yaşananlar...

VALİ YERLİKAYA: 4 CAN KAYBI, 38 YARALI

Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." mesajını paylaştı.

Valinin ilik açıklamasının ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının 81 olduğu bildirildi. Yaralılardan 11'nin durumunun hayati risk taşıdığı belirtildi. 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm Haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK: ACİL KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası Kızılay Bölge Kan Merkezimizden civar hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda kan ürünleri sevk edilmiştir. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır. Hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK'ten yapılan açıklamada "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" denildi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: GÜVENLİ KAYNAKLARDAN BİLGİ SAHİBİ OLALIM

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

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 İMAMOĞLU: KORKU VE PANİĞE YOL AÇABİLECEK PAYLAŞIMLARDAN UZAK DURALIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da patlamaya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız."

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişin açıklama yaptı.

Twitter'dan bir açıklama paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir Patlamameydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

#beyoğlu #istiklal caddesi #patlama
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