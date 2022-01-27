Beşiktaş eski Yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy’ Yeşilköy Mahallesi Cümbüş sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

Beşiktaş Spor Kulubüde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Mahmityazıcıoğlu'nun ölüm haberiyle ilgili üzüntüyü dile getirerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğini iletti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.