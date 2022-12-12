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Bayrampaşa Balığa doydu... Hamsi yemek için saatlerce kuyrukta beklediler

Bayrampaşa’da düzenlenen "Balık Festivali"nde 3 ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar, Karadeniz ezgilerinin estiği festivalde hamsiyemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'de vatandaşlara hamsi dağıttı.

GÜNDEM 12.12.2022, 01:16 12.12.2022, 02:49 Murat Aydın
Bayrampaşa Balığa doydu... Hamsi yemek için saatlerce kuyrukta beklediler
Bayrampaşa Balığa doydu... Hamsi yemek için saatlerce kuyrukta beklediler
Bayrampaşa Balığa doydu... Hamsi yemek için saatlerce kuyrukta beklediler

Bayrampaşa'da düzenlenen "Balık Festivali"nde 3 ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar, Karadeniz ezgilerinin estiği festivalde hamsinin tadını çıkardı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Hep beraber bu geleneksel eğlencemizi halkımızla birlikte kutlayacağız. Burada hem Anadolu hem Karadeniz hem de Balkan kültürünü hep birlikte yaşatıyoruz" dedi. Balık Festivali'ne Giresun ve Ordu'lu derneklerin katılması dikkat çekti.  Giresun Gönüllüleri, 28 Giresun, Karabulduk, Cimil Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bayrampaşa Ordulular Derneği Bayrampaşa Trabzonlular Derneği stant açarak Balık Festivali'nde yer aldı.

Giresunlu sanatçı Ali Gedik'de sahnade söylediği yöresel türkülerle katılımcıları horon ve Giresun Karşılaması için harekete geçirdi. Gedik'in sahne aldığı dakikalar oldukça hareketli geçti. 

Bayrampaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Balık Festivali"nde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'ndeki Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte 10 bin vatandaşa ekmek arası hamsi ikram edildi. Mangalda ve yağda kızartılan hamsileri yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

“Burada hem Anadolu hem Karadeniz hem de Balkan kültürünü hep birlikte yaşatıyoruz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün 3 ton hamsi dağıtıyoruz. Bütün Bayrampaşa halkım burada olacak. Karadeniz'den esintiler, müzikler var. Hep beraber bu geleneksel eğlencemizi halkımızla birlikte kutlayacağız. Hamsinin son zamanlarına geldik. Hamsi sezonu sona eriyor. Biz tedbiri almıştık. Burada hem Anadolu hem Karadeniz hem de Balkan kültürünü hep birlikte yaşatıyoruz. Onların geleneksel sanatçılarıyla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Diğer yörelerin festivallerini de yapıyoruz. Bugün Karadeniz'imizin olmazsa olmazı hamsi ile birlikte Karadenizli hemşehrilerimizi buluşturuyoruz” dedi.

Balıkları pişiren Aşçı Ferhat Gümüşdağ, "Aslında bu geleneksel bir hale geldi. Her sene düzenliyoruz. Balıkları halkımıza sunacağız. Bugün 3 ton hamsiyi 10 bin kişiye dağıtmayı düşünüyoruz. Bitirmeye çalışacağız. Tüm Bayrampaşa halkını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Festivale gelen bir vatandaş da, "Balık festivalinin olduğunu duyunca koştuk geldik. Daha önce de gelmiştim. Hem eğlence oluyor, hem kaynaşıyoruz. Sadece festival değil gezilerimiz de oluyor. Onları hiç kaçırmıyoruz" dedi.

Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ile Dernek Kurucu üyeleri ve Yönetim Kurulu, aydınSes Gazetesi ve AydınSes Medya Yöyın Yönetmeni Murat Aydın'da Balık Festivali'ne katılarak destek verdi. 

#giresun #bayrampaşa #atillaaydiner #belediyebaşkanı #ali gedik #aydınses #MuratAydın #Giresun gönüllüleri #balıkfestivali
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