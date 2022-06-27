Batıkaradeniz sele teslim oldu, Evleri su bastı, trafik aksadı

Batı Karadeniz'de sel riskine karşı üst üste uyarıda bulunuldu. Bölgede Zonguldak-Bartın ve Karabük'te etkili olması beklenen çok kuvvetli yağış sebebiyle oluşturulan kriz merkezlerinden sel ve su taşkınlarına yönelik yeni ikazlar geldi. Yağışın başladığı Bartın'da da bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı. Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor" ifadeleri yer aldı. Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı da bildirildi

Zonguldak-Bartın ve Karabük'te etkili olması beklenen çok kuvvetli yağış sebebiyle oluşturulan kriz merkezlerinden sel ve su taşkınlarına karşı uyarılar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi'nde çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıların ardından Bartın güne çok kuvvetli yağışlarla uyandı.

Kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Ev ve işyerlerini su bastı, ulaşım su baskınları nedeniyle güçlükle sağlandı. Öte yandan üç ilde de kriz merkezleri oluşturuldu. Kırmızı uyarının verildiği üç ilde sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda vatandaşlar sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm iletişim ağlarından uyarılıyor.

Haluk Levent'te paylaştığı bir mesaj ile sel bölgesinde oturan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Levent Valilikler ve AFAD'ın uyarısına dikkat çekti.

AFAD uyardı: Alt katta oturanlar üst katlara çıksın

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. AFAD bölgede yaşayan vatandaşlar için "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın" uyarısında bulundu.