Başkan Aytekin Şenlikoğlu Giresun ile Ankara arasında mekik dokuyor

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden spora kadar her alanda Ankara’dan ciddi destekler almayı başaran Başkan Şenlikoğlu, hem devam eden projelerin hızlandırılması hem de yeni projelere destek için yine Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu ve yine müjdeli haberlerle döndü.

Temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret eden Başkan Aytekin Şenlikoğlu, Sokakbaşı mevkiinde eski kültür merkezi karşısına planlanan meydan düzenleme, işyerleri ve yöresel ürünler satış noktalarından oluşan kentsel dönüşüm projesi ile Boztekke Caddesi ve Fatih Caddesi yenileme projesi için Bakan Murat Kurum’dan destek talebinde bulundu. Bakan Kurum’da bu projeler için 15 milyon liralık bir kaynak sağlanacağını aktardı.

Başkan Şenlikoğlu, görüşmede belediyenin sıfır atık projesine de destek istedi: Bakan Murat Kurum ise proje kapsamında Giresun’a 14 sınıf atık maddenin kabul edileceği birinci sınıf atık getirme merkezi inşa edileceğini, ayrıca belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanılması amacıyla günümüz şartlarına uygun, modern konteynerlerin de Giresun Belediyesine kazandırılacağını söyledi.

Diğer yandan, yüklenici firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle yeniden ihaleye çıkartılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesinin kısa zamanda yapılacağı da Bakan Kurum tarafından Başkan Şenlikoğlu’na aktarıldı.

Giresun için hizmet seferberliği başlattıklarını ve bu hizmetlerin başlayıp bitirilebilmesi için yüksek miktarlarda maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Şenlikoğlu: “Ankara temaslarımızda istediğimiz verimliliği sürekli elde ediyoruz. Giresun’umuzun ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlatıyor, makul projelerimizi sunarak destek talep ediyoruz. Sağolsunlar, Ankara’nın Giresun’a karşı özel bir ilgisi var. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bizlere verdiği destekler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Giresun’umuz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.