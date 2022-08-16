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Baş'tan sert tepki: Trabzonspor Pontus hayallerine alet edilemez

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan Fener Rum Patriği Bartelemehos’a üzerinde “Ekümenik Patrik” yazan Trabzonspor forması hediye edilmesine tepki

GÜNDEM 16.08.2022, 15:23 Murat Aydın
Baş'tan sert tepki: Trabzonspor Pontus hayallerine alet edilemez

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan Fener Rum Patriği Bartelemehos’a üzerinde “Ekümenik Patrik” yazan Trabzonspor forması hediye edilmesine tepki

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Sümela’da ayin için Trabzon’a giden Fener Rum Patriği Bartholomeos’a üzerinde “Ekümenik Patrik Bartholomeos” yazan Trabzonspor forması hediye edilmesine tepki gösterdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Baş, olayın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
BTP liderinin paylaşımı şu şekilde; “Trabzonspor üzerinden sevimli gösterilmeye çalışılarak Pontus idealleri için kendilerine alan açmaya çalışan Patrik Bartelemehos’a, Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile kullanılması yasaklanan “ekümenik” unvanı yazılı Trabzonspor forması hediye edilmesi kabul edilemez!”

#BTP #HüseyinBaş #rum patriği #Fener Rum Patriği Bartholomeos #Ekümenik Patrik #Trabzonspor forması
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