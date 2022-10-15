Bartın’da Maden Faciası: 28 can kaybı

Bartın'da meydana gelen Maden Kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca can kaybının 28'e ulaştığını ifade ederken, sabah FOX TV'de açıklama yapan Madenciler can kaybının 41'e ulaştığını ifade etti.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca: "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" dedi.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçi sayısı 28’e çıktı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 maden işçisi tedavi altına alındı.

BARTIN VALİLİĞİNNDEN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sularında eksi 300 kotunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul’a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

6 YARALI İSTANBUL’DA TEDAVİYE ALINDI

Maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ambulans uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Ambulansa alınan yaralılar, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralılardan biri Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde tedavi altına alınırken, diğer 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA TEDAVİLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Patlamayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

* Bartın’daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 28'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

5 HASTANIN DURUMU CİDDİ

* Paylaşımdaki videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını söyledi. Turan, şunları kaydetti: “Hastalarımız yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. Burada tedavileri devam etmektedir. Bu hastalardan 5 tanesinin durumu ciddidir. Bu aşamadan sonra da önümüzdeki günlerde ileri tetkik ve tedavileri devam edecektir. Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacaktır. Hastalarımızın iki tanesinde acil cerrahi işlem gerekmiştir. Bu tedaviler yapılmıştır. Bir hastamıza da acil Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimizde ek bir tedavi ihtiyacı oluşmuştur. Şu anda hastamız o bölüme alınmış ve tedavisine başlanmıştır.”

BAKAN SOYLU: RİSKLİ BÖLGEDE 49 KARDEŞİMİZ VARDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği olay yerine hareket etti.

Olay yerinde yetkililerden bilgi alan Soylu, gazetecilere, olayın saat 18.15 civarında meydana geldiğini, patlamanın akabinde gerek bölgedeki gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi. Türkiye’de bu konuda yetkin olan tüm arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını aktaran Soylu, “Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız, çalışmalarını burada sürdürüyor. Vali Hanım, olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya nezaret ediyor” diye konuştu.

Soylu, 2 ambulans uçağın Zonguldak’taki havalimanına intikal ettirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

* “Sahra hastanesi oluşturuluyor ve ambulanslarla birlikte de Bartın’daki hastaneye de intikal ettiriliyor. Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar.

* Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de şu anda hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda.”

Bakan Soylu, yaralıların tedavi altında olduğunu, bazı yaralıların İstanbul’a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını anlatarak, “Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ FARKLI BİLGİLERE İTİBAR ETMESİN”

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, şunları kaydetti:

* “Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, yani eksi 300-350 kotta çalışan kardeşimizin sayısı 49. 110 da dahil olmak üzere içeriden çıkarılan, kendisi çıkanlar var, çıkarılanlar var, hastaneye intikal eden toplam sayı 21, 7 kişi de yolda, 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14’ü hayatını kaybetmiş durumda.”

Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, “Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.” dedi.

Bir soru üzerine Soylu, üst kotlarda bulunan 110 kişiden bir bölümünün sağ salim çıkarıldığını belirterek, “Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahlisiye ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyor. O alandan çıkardıklarımız var, çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri her saat başı sizlerle paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmasında 70’in üzerinde görevlinin bulunduğunu kaydetti.

15 MADENCİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Soylu, sabaha karşı yaptığı açıklamada, 58 işçinin kurtarıldığını ve halen 15 madencinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıkladı. Soylu'nun açıklaması şöyle:

Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz.

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, olay yerinde patlamayla ilgili açıklama yaptı. Maden ocağındaki patlamanın saat 16.00-00.00 vardiyasında 18.15’te meydana geldiğini belirten Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

* “Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var.

* Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu.

* Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.”

“DEVAM EDEN BİR YANGIN YOK”

Dönmez, aşağıya yangın tüplerinin indirilmesine ilişkin soru üzerine ise “Bunlar önlem almayla ilgili hususlar, içeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder, o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız son derece deneyimli.” diye konuştu. Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenlerinin araştırılacağını sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlama nedeniyle bugün Diyarbakır'a yapacağı ziyareti iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bartın'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında ise şunları ifade etti:

* “Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

* Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.

* Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir.

* Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir.”

VALİ: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Vali Arslan, “Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Araştırmalarımız devam ediyor. Patlama eksi 300 kotta gerçekleşti. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi vardı. Şu an 12 yaralımızı kurtardık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise katıldığı canlı yayında “87 işçi yer altındaydı. 14 işçi madenden çıkarıldı” şeklinde konuştu.

AFAD’DAN KURTARMA AÇIKLAMAI

AFAD, il müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nün bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Amasra! Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir” denildi.

“PATLAMANIN TRAFO KAYNAKLI OLDUĞU BİLGİSİ SEHVEN PAYLAŞILDI”

AFAD’dan yapılan yeni açıklamada ise şöyle denildi:

* “Alınan ilk bilgilere göre, madende mahsur kalan kişilerin olduğu bilgisi alınmıştır. Bölgeye Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK’ya ait tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Ayrıca Sakarya İl AFAD Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri bölgeye sevk edilmiştir.

* Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kütahya’dan TKİ’ye ait 20 kişilik tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD’tan 2 mobil koordinasyon tırı gönderilmiştir. Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi olmamakla beraber bölgeye tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir.”

AFAD’dan yapılan diğer açıklamada da “Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir” denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan patlamayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada “Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı. Paylaşımında kazayla ilgili güncel bilgilere de yer veren Altun, şu bilgileri paylaştı:

“Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11’inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir.

CUMHURBAŞKANI AMASRA’YA GİDECEK

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra’ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim.”

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” dedi.

4 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, meydana gelen patlamayla ilgili 4 iş müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

TBMM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, patlamayla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

Mustafa Şentop, Bartın Valisi Arslan ile telefonda görüşerek, maden ocağında gerçekleşen patlama ile ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Vali Arslan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, can kaybının artmaması temennisini ifade etti. Şentop, bugünkü temel atma ve bazı toplantıları içeren Gaziantep programını maden ocağındaki patlama dolayısıyla iptal etti.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİTTİ

Patlamayla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla olayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti, patlamayı incelemek üzere bölgeye gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP heyetinde Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı. CHP heyeti, patlamanın ardından gelişmeleri yerinde takip edecek.

MHP HEYETİ BARTIN’A HAREKET ETTİ

MHP’den yapılan açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından görevlendirilen heyetin, Amasra’daki patlama sonrası bölgeye gideceği belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, “Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye geçmektedir” denildi.

MERAL AKŞENER PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın, patlamanın ardından Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla bölgeye gittiği bildirildi.

Bu arada partinin 22 Ekim’de yapılacak 5’inci kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Akşener’in bugünkü Adana programının iptal edildiği, Akşener’in sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği öğrenildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, “Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun” açıklamasında bulundu.

BAKAN NEBATİ’DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için” dedi.

“TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bartın’ımıza geçmiş olsun. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“DUALARIMIZ BARTIN İLE…”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, “Dualarımız Bartın ile… Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmaması en büyük temennimiz. Psikososyal destek ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda” ifadelerini kullandı.