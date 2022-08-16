Barış Yarkadaş'tan Doğu Perinçek ve Ethem Sancak iddiası
Gazeteci Barış Yarkadaş, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve yakın zamanda partiye katılan Ethem Sancak'ın Suriye'ye giderek Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini öne sürdü.
Barış Yarkadaş'tan Doğu Perinçek ve Ethem Sancak iddiası: Esad ile görüşecekler. Gazeteci ve CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz”demişti.
Yarkadaş, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti’den istifa ederek Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak, önümüzdeki 10 gün içinde Suriye’ye giderek hem Esad’la hem de Esad’ın kabinesinde bulunan bakanlarla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirecek."
Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AKP'nin kuruluşuyla ilgili, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmişti. Sancak 2 Ağustos'ta Vatan Partisi'ne katılmıştı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016