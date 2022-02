Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz'a İstanbul'da sürpriz karşılama!

Anadolu kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) 25'inci kez sevenleri ile buluştu. Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çok sayıda İl belediye başkanı ve onlarca sektör temsilcisi katıldı. İstanbullu gazetecileri bir süre önce Balıkesir'de ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Turizm Fuarı EMİTT'in açılışında sürprizle karşılaştı.aydınSes Medya Yayın Yönetmeni Murat Aydın'ında katıldığı davette İstanbul Medya Derneği Başkanı Başkan Yüzel Yılmaz'ı Beylikdüzü'ndeki 5 yıldızlı otelde organize ettiği Kahvaltı programında ağırladı. Davete yaklaşık 60 gazeteci katıldı.

BAŞKAN YÜCEL YILMAZ ONURUNA, YEMEK

Kahvaltıda konuşan İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız,''Geçen ay bizleri ağırlayıp,hoşgörü ve güler yüzleriyle gönlümüzde taht kuran Başkan Yücel Yılmaz beye ve ekibine çok teşekkür ederim. Bizleri ziyarete gelen Yücel Yılmaz bey onuruna, yarım elma gönül alma olsun dedik ve bir kahvaltı yemeği vererek onurlandırmak istedik,teşrif ettiler sağ olsunlar var olsunlar'' ifadesini kullandı.

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan İstanbul Medya Derneği Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz da Başkan Yılmaz ve ekibi ile basın mensubu üyelerine teşekkür etti. Yavuz Yılmaz' 'Sayın başkan ve tüm ekibi bizleri Balıkesir'de çok güzel karşıladılar ve sıcak temaslarıyla bizleri çok etkilediler, dilerim bu sıcak bağlantı kopmaz, Başkan Yücel Yılmaz ve tüm ekibine teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum'' dedi.

“HAVA ATMAK İÇİN HER YERE, HAVA ALMAK İÇİN BALIKESİR’E GELİN”

Daha sonra söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,o samimi duygu ve güleç yüzlü anlatımıyla ''Bizler de sizleri çok sevdik,Osmangazi Köprüsünün tamamlanmasıyla İstanbul'la aramızdaki bağ iyice kısaldı, üç saate düştü.Biz İstanbul'un arka bahçesi olmaya adayız.Pandemi döneminde İstanbul'dan gelen tatilciler,kalabalık otellerden ziyade apart otel ve butik otelleri tercih ettiler,çoğu doldu taştı.Bizim burada oksijen üst düzeyde var,buraya gelen Dispne (Nefes darlığı hastalığı) hastalarının hefes alma oranı yüzde doksanların üstünü çıkıyor,buranın oksijeni bol,yani kısacası hava atmak istiyorsan istediğin her yeri,hava almak istiyorsan Balıkesir'i tercih edeceksin'' diyerek ilin temiz havasına vurgu yaptı.

Balıkesir’i Türkiye’nin Cenneti ve zeytin ülkesi olarak adlandıran Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir çok güçlü bir coğrafyaya sahip. Şehrimizde Balkanlar’dan, Orta Asya’dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye’de balın, peynirin, zeytinin en lezzetli olduğu yer Balıkesir’dir. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Son söz olarak ise sürekli vurguladığım ve dillere yapışsın diye söylediğim bir sloganımızı sizlerle paylaşmak istiyorum, ‘Hava atmak için her yere gidebilirsiniz, ama hava almak için Balıkesir’e gelin.’

YILDIZ, BAŞKAN YILMAZ'A TARİHİ FOTOĞRAF MAKİNASI HEDİYE ETTİ

Kısa süre önce İstanbul’dan 63 yerel gazeteciyi Balıkesir’de ağırlayan ve 3 gün boyunca Balıkesir’i gezdiren Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı bu kez gazeteciler kahvaltıda ağırladı. İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığındaki dernek tarafından organize edilen kahvaltılı buluşmaya katılan Yılmaz’a gazetecilerin bir de sürprizi vardı.

Dernek Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın kendisine ait ve geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan bir fotoğraf makinesini başkan Yılmaz’a hediye etti.İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız,bu fotoğraf makinasını kendine üstad gazeteci ve fotoğrafçı Ara Güler'in hediye ettiğini anlatırken gözleri yaşardı ve ''Bu kıymetli hatıramı Başkan Yücel Yılmaz'a hediye ederken gönlüm rahat,daha iki tane böyle fotoğraf makinem var,ama onları kimseye vermem'' dedi.

İSTANBULLU GAZETECİLERE YAZ DAVETİ

İstanbul basınının Balıkesir’e çok önemli tanıtım hizmeti sunduğunu söyleyen Yılmaz, “Öncelikle bana gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bir gazeteci için en önemli malzemelerden biri olan ve yıllara dayalı hatırası bulunan bir fotoğraf makinesini bana hediye etmesi de ayrı bir güzelliktir. Her anlamda çok teşekkür ediyorum ve bir de çağrı yapmak istiyorum, Balıkesir’imizi bir de yazın gezelim. Şimdi den davet ediyorum” dedi.