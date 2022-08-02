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Bakan Soylu: Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te emniyet ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.

GÜNDEM 02.08.2022, 12:05 Murat Aydın
Bakan Soylu: Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve J-SİHA ve P-İHA destekli devam eden EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında Pervari ilçesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 bölücü örgüt mensubunun iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilirken operasyonların devam ettiği  vurgulandı.

BAKAN SOYLU: SARI TORBA KAÇINILMAZ

Sosyal medya Twitter hesabından bu konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN ABLUKA-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda, Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz."

#soylusuleyman #SüleymanSoylu #İçişleriBakanı
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