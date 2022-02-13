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Bakan Soylu; Neymiş? Erkeklerle erkekler, kadınlarla kadınlar evlensin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Bu millet size imkan vermeyecek" dedi.

GÜNDEM 13.02.2022, 20:30 14.02.2022, 01:01 Murat Aydın
Bakan Soylu; Neymiş? Erkeklerle erkekler, kadınlarla kadınlar evlensin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da AK Parti il yönetimi ve teşkilat üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantının başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın cep telefonundan partililere hitap etti.

'ÖNÜMÜZDEKİ 16 AYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biliyorum ki; Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok çok büyük bir gayretin içerisinde. Rabbi'm gayretinizi ziyade etsin. Dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin diyorum. Tüm teşkilatımıza; aman birliğinizin, beraberliğinizin zerre kadar zedelenmesine fırsat vermeyin. Tabii birileri birçok şey söyleyebilir, ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu; 20 yıl içinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır" dedi.

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BİR ŞEY YAPILACAKSA BUNU AK PARTİ YAPAR'

Teşkilatına güvendiğini kaydeden Erdoğan "Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki; bu ülkede eğer bir şey yapılacaksa, bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler. Sizleri bu duygular içinde selamlıyorum" diye konuştu.

'COĞRAFYAMIZIN ÖNCELİĞİ ÖNCE İNSANDIR'

Toplantıda konuşan Bakan Soylu ise şunları kaydetti: "Bilmenizi istiyorum ki; Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu strateji, Türkiye'nin yönettiği strateji, ülkemizi ayakta tutmaktadır. Salgın dönemini geçirdik hiçbir ülkeden hiçbir destek görmedik. Aşıyı ürettiler ve insanların ölmesini beklediler. Aşıyı vermediler, kıskandılar, imtina ettiler. Aşıyı bir güç olarak kullanmaya çalıştılar. Her zaman para hesabı yaptılar. 'Nasıl para kazanırız' diye yaptılar. Dünyadan paralar topladılar, topladıklarının yüzde 50'sini yüzde 60'ını kendi yöneticilerine verdiler. Bunları görmüyor muyuz? Hayır görüyoruz, suratlarına söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Sınırlarımızdaki olan meseleleri sadece bizim meselemiz olarak gördüler. Oradaki insanların hizmete, adalete, sağlığa olan ihtiyaçlarına karşın hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir çözüm ortaya koymadılar. Afganistan'da işin başından itibaren evlatlarımız orada. Bu coğrafyanın önceliği önce insandır, önce insan."

'BAŞINIZ MİNARELER KADAR DİK OLSUN'

Partililerine 'Ey dava arkadaşlarım' diyerek seslenen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "20 yıldır bütün dünyanın, kızanların da takip edenlerin de hayranlıkla izlediği bir davayı yürütüyorsunuz. Allah'ınızı severseniz, başınız minareler kadar dik olsun. Ve yine buraya Sayın Başkanımız davet ettiğinde, bir tek şey için geldim; burada büyük bir devrim gerçekleşti. Sadece yollar yapmadınız, sadece barajlar yapmadınız, sadece şehir hastaneleri yapmadınız, sadece statlar ve spor tesisleri yapmadınız. Bunlar yapılabilir. Sizler bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Bu devrim bilesiniz ki; sadece Anadolu coğrafyasına ait bir devrim değildir. İçişleri Bakanı olarak dünyada şu an 123 ülkeyle temas halindeyiz. Dünyada zengin ülkeler var, orta ülkeler var ve fukara ülkeler var. Zengin ülkeler, çok uzun yıllardan beri bu ülkeleri sömürdüler. Dikkat edin, batının altı fakir. Doğunun üstü fakir. Batının üstü zengin, doğunun altı fakir. Yıllardır sömürüyorlar. Alt ve orta gelir sınıfındaki tüm ülkeleri sömürüyorlar."

'AK PARTİ ANADOLU COĞRAFYASINA IŞIK SAÇIYOR'

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu belirten Soylu, "Dünyada bir enerji krizi var. Avrupa ülkeleri, enerjiyi 'Rusya'dan mı alalım, İran'dan mı alalım?' diye düşündüler. Hiçbir çözüm önerisi ortaya koyamadılar. Çünkü basiretsizler, vizyonsuzlar, yönsüzler. Çünkü artık ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Tüm bunların getirdiği ekonomik bir kriz var. Bu sorunu herkes yaşıyor. Doğal gaz, elektrik, her şey almış başını gitmiş. Kim ne yapmaya, ne üretmeye çalışıyor? AK Parti tam zamanında dünyanın içine, bu ülkeyi ve Anadolu coğrafyasına ışık saçıyor. Hem de güçlü bir liderle. Tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Hangi taşın nerede olacağını ve nereye konulacağını bilen bir liderle. Kime, hangi hareketi ne şekilde yapılacağını bilen bir liderle. Avrupa'dan, Amerika'dan bize yüklenmelerinin bir tek sebebi var; 'Eğer bunlar 2023'ten sonra Türkiye'yi yönetmeye devam ederlerse, 'Eyvah biz yandık' korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'ŞİMDİ DE DIŞARIDAN SALDIRIYORLAR

Bakan Soylu "Geçmişte, değerlerimize ve aile yapımıza yönelik içeriden yaptıkları saldırıları şimdi de dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanı'yım. Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil; 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" dedi.

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