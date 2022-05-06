Bakan Soylu'dan canlı yayında Ümit Özdağ'a ağır sözler!
Türk kadınlarının taciz edildiği videolara tek kelime edilmemişti. Bakan Soylu'dan canlı yayında Ümit Özdağ'a sert ifadeler. Türk kadınlarını taciz eden sığınmacılara ses çıkarmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ağır sözlerle yüklendi.
Sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak giren ne idüğü belirsiz sapık, katil, mafya, terör örgütlerine insan kaynağı oluşturabilecek potansiyelde insanların her geçen gün bir başka taciz videosu sosyal medyada gündem olanlara tepki vermeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ağza alınmayacak hakaretlerle yüklendi.
TGRT Haber'de canlı yayına katılan Soylu, programın sunucusu Ercan Gürses’in, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilgili çıkışlarını hatırlatarak soru sormak istemesi üzerine soru sorulmasını kabul etmeyerek ağza alınmayacak sözlerle Özdağ'a yüklendi.
SOYLU: ADAM YERİNE KOYMAM
Soylu, "Kabul etmiyorum. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfelesafilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Hiç kabul etmem. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam." diye konuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016