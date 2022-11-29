Bakan Soylu, BAE'ye gitti: Sedat Peker'i mi istedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye giden Bakan Süleyman Soylu'yu, Abu Dabi Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile diğer yetkililer tarafından karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Al Nahyan, BAE İçişleri Bakanlığı binasında baş başa ve ardından heyetler arası görüşme yaptı. Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükelçi Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

PEKER'İ Mİ İSTEDİ?

Birleşik Arap Emirlikleri, Suçörgütü Lideri Sedat Peker'e ev sahipliği yapan ülke olarak biliniyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'le ilgili olarak avukatı Ersan Barkın, "Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamı genişletildi" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesinin istenmiş olabileceği konuşuluyor.