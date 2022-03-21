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Bakan Soylu açıkladı: Alparslan Kuytul destekçilerin şiddete soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul destekçilerinin yaptığı yasa dışı gösterilerde, polisin sert müdahalede bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GÜNDEM 21.03.2022, 08:10 Murat Aydın
Bakan Soylu açıkladı: Alparslan Kuytul destekçilerin şiddete soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul destekçilerinin yaptığı yasa dışı gösterilerde, polisin sert müdahalede bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul destekçilerinin yasa dışı gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

"KUYTULCULARIN TAHRİKLERİNE SABIRLA MÜDAHALE ETMİŞLERDİR"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sert müdahaleyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

"KORSAN ETKİNLİK DÜZENLENMEMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU"

Öte yandan Adana Valiliği, çıkan olaylarda 37 polisin yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bugün HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur. Yaklaşık 1500-2000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00'te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır.

"37 POLİS YARALANDI"

Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır. Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar. Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır). İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır."

#TCicisleri #SüleymanSoylu
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