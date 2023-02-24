Bakan Bozdağ: Depremle ilgili Sorumlular yargıda hesap verecek
Bakan Bozdağ, deprem soruşturmalarının devam ettiğini ve sorumluların yargı karşısında hesap vereceklerini belirterek, "Herhangi yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa, hakkında yapılması gereken her türlü işlem yapılacaktır"dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, deprem soruşturmalarının devam ettiğini ve sorumluların yargı karşısında hesap vereceklerini belirterek, "Herhangi yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa, hakkında yapılması gereken her türlü işlem yapılacaktır. Adalet tecelli edecektir" dedi.
İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
DEPREM SORUŞTURMALARI
Yaşanan deprem felaketi içimizi acıttı. Pek çok hikayeyi kötü bir şekilde sonuçlandırdı. Elbette ki yaşandığı gün sıcağı sıcağına bakanlarımız bölgeye hareket etti. Ben de Diyarbakır'a hareket ettim. Gerekli çalışmaları yapmak için yoğun mesai yaptık. Herkes hesabın sorulmasını istiyor. Ben de herkes gibi yapılanların hesabının verilmesinden yanayım. Cumhuriyet Savcıları duruma el koydu. Resen soruşturmalar başlatıldı. Yoğun bir mesai içerisine girildi. Bölgede pek çok cumhuriyet savcısını görevlendirdik. 7/24 çalışmak durumunda kaldılar. Deprem soruşturma ön büroları oluşturuldu. Bu büroların yaptığı çalışmalar neticesinde, 573 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 77 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli için rakam verme şansımız yok. Ölen 11 kişi var. İfadeleri alınan 62 kişi var. Ölümün olduğu binaların sorumluları ayrı ayrı inceleniyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016