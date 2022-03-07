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Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna savaşına Atatürk vurgusu: Yurtta sulh, cihanda sulh

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz" dedi.

GÜNDEM 07.03.2022, 13:02 07.03.2022, 13:50 Murat Aydın
Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna savaşına Atatürk vurgusu: Yurtta sulh, cihanda sulh

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri işgal harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile SAT ve SAS Özel İhtisas Kursları Diploma Töreni'ne katıldı.

Akar, burada yaptığı konuşmada bölge olarak son derece hassas bir dönemden geçildiğini, ciddi birtakım belirsizliklerin, risk ve tehditlerin yaşandığını ifade ederek "Bunlara karşı her anlamda hazırlıklı olmamız lazım. Ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için sınırlarımızın, vatanımızın, semalarımızın ve denizlerimizin güvenliği için her zaman göreve hazır olma mecburiyetimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"ATATÜRK'ÜN DEDİĞİ GİBİ 'YURTTA SULH, CİHANDA SULH' DİYORUZ"

Akar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini şöyle değerlendirdi:

"Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Buna gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Burada ortaya çıkan insanlık krizi, yaşanan ölümler gerçekten kabul edilemez. Bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkimiz var. Bu ilişkilerimizi de sürdürmek suretiyle olabildiğince erken zamanda bir ateşkesin, istikrarın, barış ve huzur ortamının ortaya çıkması, iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bütün kademelerde Türkiye Cumhuriyeti olarak temaslarımızı gece gündüz sürdürüyoruz."

Türkiye'nin bütün ülkelerin hudutlarına, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bu manada Ukrayna'nın da toprak bütünlüğüne, egemenliğine, haklarına saygılı olduğumuzu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bir an önce bölgeye huzurun, istikrarın gelmesi için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi yapılmaya devam ediyor. Sağduyunun hakim olmasından, karşılıklı diyaloğun bir an önce gelişmesinden yanayız. Başta çocuklar olmak üzere oradaki masum, sivil insanların hayatlarını kaybetmeleri bizim için gerçekten derin bir üzüntü kaynağı olmaktadır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının güvenliğine de vurgu yaparak, şöyle devam etti:

#Yurtta Sulh Cihanda Sulh #Mustafa Kemal Atatürk #hulisi akar #Milli Savunma bakanı
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