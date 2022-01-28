Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'yasa dışı bahis' iddiası! 

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Eşi Ece Erken perişan vurduktan sonra sürüklemişler

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne dair dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vücuduna yedi kurşunun isabet ettiği ve katillerini tanıdığı öğrenen Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm nedeninin Kıbrıs'ta olan bir yasa dışı futbol bahis işiyle ilgili alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.

Ece Erken'in eşi Şafak Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü' sorusu sosyal medyada günün konusu haline gelirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu cineytinin 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Ünlü avukatın son paylaşımı ve Alaattin Çakıcı ile olan fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin korkunç detayları da ortaya çıktı. Ünlü avukatı vurduktan sonra yerde sürüklemişler.

Olay saat 00.30'da Bakırköy'deki bir balıkçıda meydana geldi. Bir dönem Beşiktaş yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), şoförü ile birlikte yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda kurşunlanarak öldürülmesinin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kimin vurduğu sorusu gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin son dakika haberlerine göre 5 zanlıdan ikisi yakalandı ve gözaltına alındı. Avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı son paylaşım ve Nisan 2020'de cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından eşi ünlü sunucu Ece Erken'e yönelik ağır mesajlar da Twitter'da tepki topladı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle evli olduğu dönemde beraber olmalarına ilişkin 'yuva yıktın' söylemleri Twitter'ı ikiye böldü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıyla ilgili de detaylar ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin son gelişmeler...

Eski BJK yöneticisi, Ece Erken’in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdi. Şoförü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk müdahale yer alıyor. Görüntüleri izlemek için tıklayın

Cinayet anının detayları ortaya çıktı, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı : Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganların 5 kişi olduğu ve ikisinin yakalandığı açıklandı... Cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü restoran daha önce de uyuşturucu baronu 'hayalet' ve 'reis' lakapları ile tanınan Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya, diğer uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamlarınca o restoranda öldürülmüştü.

Eşi Ece Erken'in son durumunu arkadaşı Bircan Bali anlattı! Kimse ulaşamıyor : Ece Erken'in de bir dönem sunuculuk yaptığı Beyaz Tv'de yayınlanana magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil, yakinen tanıdıkları Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin detayları masaya yatırdı. Bircan Bali, "Ece'ye ulaşamıyorum ama annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" demiş. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri: Lütfen beni kurtarın

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi.

Önce şoföre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sıkmışlar: Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye.

'Kimse Ece Erken'e ulaşamıyor': Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü anların tüm detaylar ortaya çıktı: Adli Tıp'ın önünden canlı yayına bağlanan muhabir, aldığı bilgileri Söylemezsem Olmaz canlı yayınında sunucularla paylaştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradığı mekanda öldürülmeden önce eski Beşiktaş yöneticisi Fikret Orman ile birlikteymiş. Fikret Orman'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yemek yedikten sonra uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrıldığı öğrenildi. Bu sırada mekana kimliği belirsiz 2 şahıs geliyor ve Şafak Yazıcıoğlu ile görüşmek istiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da masadaki misafirlerini rahatsız etmemek adına bu 2 şahsı arka masaya alıyor. O masada gerçekleşen görüşmede '1 milyon liralık bir dava ele alınıyor ve sonrasında aralarında tartışma başlıyor. Tartışmayı gören ve dışarıda bekleyen şoförü restorana girerek olaya müdahil oluyor. Büyüyen tartışma sonrası 2 kişi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu, önce sağ bacağından vuruyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaralanıp yere düşünce de saldırganlar onu yerde sürüklüyorlar. Bu sırada yaşadığını görünce 2 el daha ateş ediyorlar. Ünlü avukat olay yerinde yaşamını yitiriyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son tweetinde ne yazdı?: Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son paylaşımında verdiği mesaj sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Adalet vurgusu yapan Mahmutyazıcıoğlu'nun 'Haklının değil güçlünün adaleti' dediği paylaşımının ardından tehdit alıp almadığı sorusu sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Şafak Yazıcıoğlu'nun son paylaşımında "Sporda adalet YOK, siyasette adalet YOK, ticarette, sosyal hayatta adalet YOK. Adaleti sağlayacak olanlar hakimler, hakemler vs. rahat bırakılsa belki olacak ama öyle bir durum da YOK. Haklının değil Güçlünün adaleti hakim. Peki bunu yapanlar da Allah Korkusu da mı YOK..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Twitter'da Alaattin Çakıcı paylaşımı konuşuluyor: Öte yandan sosyal medyada en çok dikkat çeken detaylardan biri ise avukat ve eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı bağlantısı ve şahsi Twitter hesabından yaptığı son paylaşım oldu...

Twitter hesabını etkin kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mahmutyazıcıoğlu'nun Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaştığı fotoğraflar da öldürülmesinin ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

"Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı"

Çakıcı'nın Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle gerçekleşen tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü. Bu paylaşım Twitter'da yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ece Erken'e 'yuva yıktın' mesajları! Twitter birbirine girdi: Öte yandan Twitter'da bir diğer gündem maddesi ise Ece Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Yazıcıoğlu ile evli olduğu dönemde beraber olmalarına yönelik 'yuva yıkan kadın' minvalindeki eleştiriler oldu...

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun magazin camiasının önünde ilişkilerinin detaylarının gündeme gelmesine yönelik olumsuz yorumlar yapan bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü sunucunun en acı gününde 'Yuva yıkanın yuvası olmaz' gibi sert yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise bu paylaşımlara isyan ederek, Ece Erken'in hayatının en zor gününde böyle eleştiriler almasının adil olmadığını ve çok vicdansızca bir yaklaşım olduğunu ifade ederek tepki verdi.

Bakırköy’de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, olayın nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını ifade ederek, "Cenazesi Rize'ye götürülecek" dedi.