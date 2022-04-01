Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Avcılar Belediyesi'nin 2 ihalesiyle ilgili şüpheli Erkan Karaaslan ve birlikte hareket ettiği kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler olduğuna dikkat çekildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Erkan Karaaslan liderliğindeki örgütün yaklaşık 22 milyon TL değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı, Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken yalnızca Erkan Karaaslan'ın bağlı firmalarda teklifler alındığı ifade edildi.

Erkan Karaaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınarak tutuklanmasına rağmen süreç boyunca ihalelere "Proje Yöneticisi" sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildiğinin tespit edildiği de kaydedildi.