Ankara Sele teslim oldu

Ankara’da yaşanan şiddetli yağış Çamlıdere Barajı 1 No.lu isale hattına zarar verdi

ASKİ HATTI KAPATARAK ALTERNATİF HATLARI DEVREYE SOKTU

Ankara’da yaşanan şiddetli yağış Çamlıdere Barajı 1 No.lu isale hattına zarar verdi. Akıncılar-Ankara İstanbul Otoyol bağlantısında bulunan hattın patlaması sonucu yol üzerinde göçük meydana gelirken, ASKİ Genel Müdürlüğü hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu.

Başkent’te devam eden şiddetli yağış altyapıda da birçok soruna neden oldu.

Yoğun yağış sonrası Akıncılar-Ankara İstanbul Otoyol bağlantısında bulunan Çamlıdere Barajı 1. No.lu isale hattı zarar gördü. ASKİ Genel Müdürlüğü,12 Haziran 2022 saat 02.30’da öngörmeli beton hattın patlaması sonucu yolda oluşan göçük nedeniyle hattı geçici olarak hizmete kapattı.

ALTERNATİF HATLAR DEVREYE ALINDI

ASKİ Genel Müdürlüğü, can güvenliğini sağlamak için Akıncılar’ın otoyola olan bağlantısında giriş ve çıkışın trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Su kesintisinin yaşanmaması için alternatif hatların devreye alındığını ifade eden ASKİ yetkilileri, “Göçüğün meydana geldiği yol gerekli uyarı levhaları ile emniyete alındı. İsale hattındaki su akışı kapatılarak alternatif hatlar devreye alındı. Herhangi bir su kesintisi yaşanmayacak” bilgisini verdi.

İsale hattına müdahale ederek arızanın giderilmesi için çalışma başlatan ASKİ ekipleri, yağışların sona ermesi ve fiziki çalışma ortamının sağlanmasının ardından hattı onararak yolu en kısa sürede trafiğe açacak.

ÖĞLENDEN SONRAYA DİKKAT

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

OKULLAR BİR GÜN FIRTINA VE SEL TATİLİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberine göre; Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu beklenen aşırı yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

NASIL ETKİLENDİ, NELER OLMUŞTU?

Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü, Karapınar Mahallesi’nde ise bir binanın çatısı şiddetli rüzgâra dayanamayarak paramparça oldu. Altındağ’da bir binanın camları şiddetli rüzgârda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu. Şehrin en yoğun noktalarında olan Sıhhiye Köprüsü’nde oluşan metrelerce su birikintisi araç geçişini engelledi. Mamak Akdere Caddesi’nde bazı araçlar ve motosikletler, suya kapılarak sürüklendi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil ile motosikletin sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Metrekareye 28 kilogram yağışın düştüğü Ankara’da ekiplere, 3 bin 36 ihbar yapıldı.

35 VATANDAŞ KURTARILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi: Belediyemize, 300 bölgede su baskını 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır. Tüm birimlerimizde 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır.

CHP’Lİ ÜYE SELDE CAN VERDİ

Ankara’da sele kapılan İlkay Yiğit boğularak can verdi. Yiğit’in cesedinin 1.5 kilometre sürüklendiği belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan, “#Ankara’da yaşanan felakette Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!” mesajını paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yiğit için Twitter’dan başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Altındağ Tatlar’da kayıp ihbarı yapılan bir kişiden haber alınamadığını, sel sularına kapılan aracının dere yatağında bulunduğunu açıkladı.