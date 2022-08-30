Anıtkabir'de saygısızlık; Islık çaldılar, Reis diye bağırdılar
30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen devlet töreninde siyasi sloganlar atılması tepkilere neden oldu. Bir grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan yürürken, Anıtkabir’de 'Reis' diye slogan atıp ıslık çalması tepkilere neden oldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen devlet törenine yine slogan skandalı damgasını vurdu. AKP'lerin organiz bir halde Anıtkabir'e gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan yürürken ıslık çaylıp Reis diye bağırmaları görüntülere yansıdı. Anıtmezar'da yapılan siyasi hadsizliğe tepki yağdı.
Anıtkabir'de yine aynı skandal görüntüler: Islık çaldılar, Reis diye slogan attılar
Anıtkabir’de düzenlenen 30 Ağustos kutlamalarında geçtiğimiz senelerde yaşanan slogan skandalı bu senede devam etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Aslanlı yoldan Anıtkabir’e yürürken AKP’liler "Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.
Anıtkabir bahçesinde toplanan kalabalık AKP’li Cumhurbaşkanını görünce çığlık atıp ıslık çaldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016