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Ali Kıdık; Atatürk Hava Limanının Millet Bahçesi kılıflı satışını duyurdu

İBB Meclis üyesi İYİ Partili Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi yapılması projesinin ardından flaş bir iddia ortaya attı. İYİ Partili Kıdık, Atatürk Havalimanı’nın arkasında Arapların olduğunu söyledi.

GÜNDEM 17.05.2022, 10:07 Murat Aydın
Ali Kıdık; Atatürk Hava Limanının Millet Bahçesi kılıflı satışını duyurdu

Mesleki hayatında Havaalanı Muhabirliği alanında uzmanlaşan, İBB Meclis üyesi İYİ Partili Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi yapılması projesinin ardından flaş bir iddia ortaya attı. İYİ Partili Kıdık, Atatürk Havalimanı’nın arkasında Arapların olduğunu söyledi.

Uçuşlara kapalı olan Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan 'Millet bahçesi'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.  İYİ Partili Kıdık, İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı işletmecisi AUH firması tarafından alınmak istendiğini ve görüşmelerin başladığını kaydetti.

Atatürk Havalimanı'yla ilgili çarpıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Atatürk  Hava Limanı'nın Millet Bahçesi adı altında yıkılacağını ve arazinin satılacağı iddialarını gündeme getiren İBB Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, "Abu Dabili firma, İstanbul’un Avrupa yakasında başka bir havalimanı istemiyor. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nı satabilmek için Atatürk Havalimanı’nı feda ediyorlar, garanti veriyorlar. Şimdi burayı alacak olan, THY’nin üzerine de çökecek mutlaka” dedi. 

Kıdık, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde havalimanında kazılara başlandığını açıkladı.

Kıdık paylaşımında görüntüyü "Ben buna 'milli servet katilliği' diyorum" diyerek paylaştı.

Kıdık'ın paylaşımı şöyle:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, havalimanında pistlerin bulunduğu yerlerin bu şartlarda ağaç dikimi için uygun olmadığına dikkat çekti. 

Tolunay, “Pistlerin bulunduğu alanlara ağaç dikilmesi için pistlerin kaldırılması ya da kırılması gerekiyor. Başka bir yöntemle de pistlerin üzerine dışarıdan en az 1 metre kalınlığında toprak serilmeli. Bu uygulamalar haricinde orada bir millet bahçesi yapılması mümkün değil” diye konuştu.

"DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR YERİNDE DE BÖYLE BİR UYGULAMANIN ÖRNEĞİ YOK"

Sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’nın halen protokol uçuşları için kullanıldığını söyleyen Tolunay, “Alanın hem millet bahçesi hem de havalimanı olarak ortak kullanılması planlanıyorsa çok dikkatli olunması gerekiyor. Uçak yakıtları yangınlara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ise Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması amacıyla yıkılacak olmasına ilişkin, “Dünyanın başka hiçbir yerinde de böyle bir uygulamanın örneği yoktur. Bu durumun sorumluları, elbet bir gün bunun hesabını vereceklerdir. O nedenle şimdi yapılması gereken 89 yıllık havalimanı hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamaktır” açıklaması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medyadan proje görselleri paylaşıp “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor” ifadelerini kullandı. Projeye göre Atatürk Havalimanı’nın bir bölümü uçuşlar için kullanılıyor. Planda ibadethane de var. Kurum’un açıklamasının ardından bölgede iş makineleriyle çalışma yapıldı. Pistin bazı yerlerinde çukurlar görüldü.

#ali kıdık #AtatürkHava Limanı
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