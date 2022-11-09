Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi kararnamesi Resmi Gazetede yayınlandı

AKP iktidarının cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağladığı düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP’nin düzenlediği torba yasa ile cemevlerini Kültür Bakanlığı’na bağlayan düzenlemesi Alevi dernekleri tarafından bugün (8Kasım) TBMM önünde protesto edildi. Polis, Alevi kurumu yöneticileri ve üyelerine sert müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından Alevi dernekleri basın açıklamasını yaptı. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, “Torba yasa değil eşit yurttaşlık istiyoruz” dedi.

Başta Aleviler olmak üzere birçok yurttaşın tepki duyduğu düzenleme TBMM’den geçti. Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla da yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulan düzenleme şöyle: