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Aladağ Yurt Yangını davasında karar verildi!

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir tarikat tarafından işletilen kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11'i kız öğrenci 12 kişinin yanarak can verdiği olaya ilgili davada karar verildi. Sanıklar 10 ile 15 yıl arasında ceza aldı.

GÜNDEM 01.06.2022, 15:07 Murat Aydın
Aladağ Yurt Yangını davasında karar verildi!

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir tarikat tarafından işletilen kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11'i kız öğrenci 12 kişinin yanarak can verdiği olaya ilgili davanın 31 Mayıs 2022 tarihli karar duruşması Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde görüldü. Duruşmaya ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna, ÇYDD Çukurova Şubesi Başkanı Sibel Özgümüş, ÇYDD Mezitli Şubesi Başkanı Gülten Kolbaşı ile ÇYDD Genel Merkez Hukuk Birimi üyeleri Av. Volkan Yalçınkaya, Av. Özge Demir, Av. Mustafa Çinkılıç ve Av. Berfu Salıcı ile ÇYDD Adana, Çukurova ve Mezitli şubelerinin üye ve gönüllüleri katıldı.

Duruşmada, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) adına Av. Sedat Durna ve Av. Volkan Yalçınkaya söz alarak derneğimizin katılma talebinin tekrar değerlendirilmesi ve kabul edilmesi, sanıkların olası kasttan ve üst sınırdan cezalandırılması ve Anayasa’nın 42. maddesinin ihlal edildiği, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve devrimlerine göre yapılmasının Anayasa hükmü olduğu hatırlatılarak bu tablodan sorumlu olan kamu görevlileri hakkında heyetçe suç duyusunda bulunulması talep edildi. Mahkeme heyeti, ÇYDD’nin, Türkiye Barolar Birliği (TBB)’nin ve baroların katılma talebini reddetti. Mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı, cezaları bir miktar artırdı, olası kast hükümleri yönünden değil, bilinçli taksir hükümleri yönünden karar kurdu. 18 sanığın yargılandığı davada 8 kişi hakkında hapis cezası verildi, sanıklar 10 ile 15 yıl arasında ceza aldı. Karara Yargıtay’da temyiz yolu açık.

Aladağ’da yanarak can veren çocuklarımızın çığlığı yüreğimizdedir. Yangında sorumluluğu olan herkesten hesap sorulmalıdır!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşma hedefiyle yola çıktık. 33 yıldır yaptığımız gibi başta çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın laik, bilimsel ve ücretsiz eğitim almasını savunmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, derneğimizin tarihsel görevi adına hukuk birimimiz, bu davaları takip etmeye devam edecektir.

#adana #yurt yangını
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