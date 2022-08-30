Alaattin Çakıcı'dan Halk TV'ye 'Genel Af' çıkışı

Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Ankara'da MHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüştü.

Çakıcı, görüşme ile ilgili fotoğraflarını kendisi sosyal medya hasabından paylaşırken, Çakıcı’nın yakın dostu olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, görüşmeye dair Twitterhesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta genel merkez binası önündeki Çakıcı'yaBahçeli'nin danışmanlarından Eyüp Yıldız'ın da eşlik ettiği görülüyor.

Gündüz saatlerinde yapılan görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtiliyor.Bahçeli'yle baş başa yapıldığı aktarılan ve Çakıcı'nın 'nezaket' ziyareti diye nitelenen görüşmenin içeriğinin ise MHP liderinin kurmayları tarafından dahi bilinmediği ifade ediliyor.

Çakmaktaş'tan bir süre sonra Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyaretin fotoğrafı 'Sayın genel başkanımı genel merkezimizde ziyaret ettim' ifadeleriyle paylaşıldı.

Çakıcı'nın bu ziyaretini yayınlayan Halk Tv, ziyareti "Çakıcı Bahçeli'yi ziyaret ederek Genel Af gündeme getirdi" iddiasına, Çakıcı sert tepki gösterdi.

Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı cevabında, "Uzun zamandır rahatsızlıklarımdan dolayı gelemediğim için bugün sayın genel başkanıma ziyarette bulundum. Halk Tv bu ziyaretimi proveke ederek; "Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyeretinde genel af masaya yatırıldı" cümlesini getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve itik değildir. Politikayı poliktikacılar yapar.... " dedi.



