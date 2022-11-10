Akşener'den 10 Kasım mesajı: Biz imkânsızı mümkün kılmayı senden öğrendik

İyi Parti Gençlik Kolları'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü videosunu paylaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çünkü biz imkansızı mümkün kılmayı senden öğrendik” notunu düştü.

İyi Parti Gençlik Kolları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde sosyal medya hesaplarından video yayınladı.

Gençlerin kelime oyunu oynadığı kurgusal videoda günümüz Türkiye'sinde “Hürriyet, Adalet, Türk” gibi kelimeler 'Tabu' olarak nitelendirildi. Mustafa Kemal Atatürk ise “Adaleti mülkün temeli kılıp, hürriyetimizin teminatı olan, milletimizin kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu” sözleriyle bütün yasaklı kelimeler kullanılarak anlatıldı. “Yasaklı kelimeleri kullanmamıza rağmen oyunu kaybetmedik, sonsuza kadar kazandık” vurgusu yapıldı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Parti Yöneticileri ile Anıtkabiri ziyaret etti. Mustafa Kemal Aatatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümünde önemli mesajlar veren Akşener, mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İşte Akşener'in TBMM İyi Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada Atatürk ile ilgili sözleri... TIKLAYIN