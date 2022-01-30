AKP'li TÜGVA Giresun’da Binali Yıldırm'ı ağırladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Cumartesi akşamı Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ı ağırladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İStişare kurulunda bulunduğu TÜGVA’nın Bulancak ilçe binasında TÜGVA’lı gençlerle buluşan Son Başbakan Binali Yıldırım gençlerle keyifli bir akşam geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile büyükşehir belediyesi yıllarından itibaren başlayan dostluğunu ve yol arkadaşlığından bugünlere kadar gelen hayat mücadelesini anlatan Yıldırım, AK Parti’nin 20 yılda çok önemli işleri imza attığını kaydetti. TÜGVA’lı gençlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon bağlantısını yapar mısınız talebi üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA’ya telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan TÜGVA’lı gençlere hitaben “Sizleri öncelikle en kalbi duygularla selamlıyorum, geceniz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Gençlerin bu heyecanı bizleri çok mutlu etti, motive ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 2023’ün inşallah ciddi manada hareketin zemininde yerini alacaktır. Tüm gençlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Durmak yola devam diyorum.” Dedi.

Gecenin sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı ve öz çekimi gerçekleştiren Yıldırım TÜGVA binasından ayrıldı.

Gençlik Buluşmasına AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Bulancak Belediye Başkan Vekili Emrullah Guguk, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Necati Yıldırım, TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Hüseyin ALKAN, TÜGVA Bulancak İlçe Temsilcisi Ubeydullah GÖKTEKİN ve protokol üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.