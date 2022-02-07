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AKOM'dan Uyarı; İstanbul'da fırtına ve sel etkili olacak

AKOM verilerine göre, İstanbul 2 ayrı hava akımının etkisinde kalacak. Öğleden sonra kuvvetlenecek Lodos’un yer yer fırtına şekline dönüşmesi ve akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

GÜNDEM 07.02.2022, 21:15 Murat Aydın
AKOM'dan Uyarı; İstanbul'da fırtına ve sel etkili olacak

AKOM verilerine göre, İstanbul 2 ayrı hava akımının etkisinde kalacak. Öğleden sonra kuvvetlenecek Lodos’un yer yer fırtına şekline dönüşmesi ve akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yine akşam Balkanlar üzerinden gelecek soğuk, fırtınalı ve yağışlı havanın ise, Çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Ekipleri sel ve taşkın riskine karşı önlem alırken, vatandaşlar da fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, öğle saatlerinden sonra rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenmesi, akşam saatlerinden itibaren ise yer yer fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması bekleniyor. Lodosun etkisiyle kentte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. 

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli bu akşam 18:00’den sonra da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hafta ortasına (Çarşamba) kadar fırtına (50-85km/s) ile birlikte yer yer kuvvetli (30-60kg/m2) sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların Salı (Yarın) erken saatlerden (01:00) itibaren Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden başlayarak etkisini arttırması, gün boyu il genelinde Poyraz fırtınası (50-85km/s) ile birlikte yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Bugün 11°C’lere kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın tekrardan kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte hızla azalarak 5°C’lere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB Ekipleri; dere ve rögar taşmaları, alt geçitler ve alçakta kalan yerlerde su basması, yollarda göllenme olaylarına karşı teyakkuza geçti. Vatandaşlar, fırtına nedeniyle ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması risklerine karşı uyarılırken, olası olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksatmaması için de çalışmalar yürütülüyor.

#akom #istanbul #sel #yağmur #fırtına
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