banner314

banner325

Son Dakika

AFAD ve Kandilli depremin büyüklüğünü revize etti; 7.7

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcıl ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize etti. AFAD da Kandilli gibi depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi.

GÜNDEM 06.02.2023, 13:19 06.02.2023, 14:12 Murat Aydın
AFAD ve Kandilli depremin büyüklüğünü revize etti; 7.7

Türkiye'yi yasa boğan depremin büyüklüğü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize etti. AFAD da Kandilli gibi depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü ile ilgili AFAD ile yaşanan farklılıkla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye güne acı bir deprem haberi ile uyandı. AFAD, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Saat 04.17’de meydana gelen depremin merkez üssünü Kandilli Rasathanesi ise Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi olarak açıkladı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü önce 7.5 olarak açıkladı. revize ederek 7.7 olduğunu duyurdu. Sonrasında ise AFAD da depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı.

İLK AÇIKLAMA KANDİLLİ RASATAHANESİ'NDAN GELDİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 10 kentte etkili olan depremin merkez üssünü farklı açıklaması vatandaşların dikkatini çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin Kahramanmaraş ve Gaziantep il sınırlarına yakın bir yerde gerçekleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye saatiyle sabah 04.17’de merkez üssü hesaplamalarımıza göre Gaziantep Şehit Kamil ilçesi olan ve AFAD’ın açıkladığı Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi olan bir deprem yaşadık. Deprem Kahramanmaraş il sınırına yakın olduğu için bulunan lokasyonlardan il farklılığı var, gözüküyor ama iki kurumun da bulduğu büyüklük ve lokasyon birbirine çok yakın. Deprem 7.4 büyüklüğünde.

Farkı bir ölçüm biriminden hesapladığımızda ise 7.7 büyüklüğünde görüyoruz. Bu deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde oldu. 8-10 ilde ciddi anlamda hissedildi. Yaklaşık 180 kilometrelik bir kırıktan bahsediyoruz. 17 Ağustos depreminden sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz.”

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY VE ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin gerçek büyüklüğünün 7.8 olduğunu açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin büyüklüğünü 7.8 olarak belirledi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 06 Şubat 2023
İmsak 06:37
Güneş 08:03
Öğle 13:23
İkindi 16:07
Akşam 18:33
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 19 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir