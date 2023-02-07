AFAD Deprem bölgesiyle ilgili rakamları açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2971 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin de yaralandığını açıkladı. AFAD’ın aktardığına göre can kaybı 2 bin 921’e yükseldi.

06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 183 deprem meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre; an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 11.119 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, AFAD Gönüllüsü ve Destek Ekiplerinden personel sayısı 9876, araç sayısı 216, iş makinesi sayısı 1.511‘dir.

Şimdiye kadar toplam 5.606 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

Afet Bölgelerine 30 vali ve 47 kaymakam görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı amacıyla hava köprüsü kurulmuştur. Bu uçaklarla deprem bölgesine toplamda 80 sorti yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 helikopter ve 3 JİKU sürekli olarak faaliyet göstermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 helikopter faaliyet göstermektedir.

Afet bölgesindeki 9 ilimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 250.000.000 TL, AFAD’dan acil durum ödeneği olarak 100.000.000 TL olmak üzere toplam 350.000.000 TL ödenek gönderilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 60 ülkeden toplam 73 ekip yardım göndermiştir.

Afet Enerji Grubu

Afet Enerji grubundan alınan ilk bilgilere göre Hatay/Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilememektedir.

BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur.

Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğalgaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir.

27 merkeze elektrik verilememektedir.

Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahramanmaraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir.

Afet Haberleşme Grubu

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman illerinde mobil haberleşmede saha ve enerji kesintileri meydana gelmiştir.

Deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekipler sevk edilmiştir.

Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç vb. nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır.

80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi.

Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu

TAMP kapsamında İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan ekipler bölgeye yönlendirilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı iş makinaları ve operatörler bölgeye yönlendirilmiştir.

Ankara ve Konya İl Müdürlükleri ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Afet Arama ve Kurtarma Grubu

Bölgeye toplam 9698 Arama Kurtarma Personeli, 216 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerinde toplam 3838 gönüllü, 2419 yerel destek ekibi üyesi, 2867 korucu yerel destek ekibi üyesi, 1285 deprem bölgesindeki korucu yerel destek ekibi üyesi görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Hatay’dan 166, İskenderun’dan 88, Mersin’den 48 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca TCSG Yaşam Gemisi İskenderun limanında, 2 helikopter ise Antalya Havalimanı’nda hazır beklemektedir.

Gaziantep’ten Hatay’a 4 hilekopter ile arama kurtarma personeli sevk edilmiştir.

JÖAK’tan 130 kişilik JAK grubu mobil harekât merkezi, 2 mobil komuta merkezi, mobil mutfak (1) mobil fırın Kahramanmaraş iline sevk edilmiştir. Jandarma Lojistik Komutanlığı’ndan (30) Unimog kamyon, 2 Yaşam Alanlı Komuta Kontrol Aracı, 7 binek aracı Kahramanmaraş iline intikal etmektedir. Batı ilindeki tüm Komondo birlikleri, JAK ve Trafik Timleri Kahramanmaraş iline görevlendirilmiştir. Batı ilindeki tüm Komondo birlikleri, JAK ve Trafik Timleri Kahramanmaraş iline görevlendirilmiştir. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker, Kayseri’den Malatya Akçadağ’a 200 kişilik askeri birlik gönderilmiştir. Ege Ordu Komutanlığı’ndan ise 186 istihkâm uzmanı Gaziantep-Hatay bölgesine görevlendirilmiştir.

Afet Barınma Grubu

Toplam 300.000 battaniye, 21.996 adet AFAD Aile Yaşam Çadırı, 26.659 adet yatak, 47.176 adet yastık çarşaf, 1.605 mutfak seti, 2.761 ısıtıcı, ısınma için 4.452 tüp başlığı gönderilmiştir.

Afet Beslenme Grubu

Kızılay’dan 82 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 6 Mobil aşevi, 7 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç ve 975 personel alana intikal etti. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. Şanlıurfa’da 14000 adet çorba 1000 adet su 300 adet gıda kolisi, Malatya’da 2000 adet ikramlık, 3000 adet çorba, Adana’da 50000 adet kumanya, Kilis’te 20000 adet çorba,1650 gıda kolisi, 930 ikram malzemesi, Gaziantep’te 2500 adet sıcak yemek, 4000 adet çorba, 4000 adet kavurma pilav, 4000 adet ekmek arası döner, 1068 adet gıda kolisi, Hatay’da 5000 adet çorba, 11000 adet su, 2000 adet ekmek, 1000 adet köftte, 500 adet makarna dağıtılmıştır.

Afet Psikosoyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 755 personel ve 50 araç sevk edilmiştir.

Afet Ulaşım Altyapı Grubu

Havayolu

Malatya, Adana, Diyarbakır, Adıyaman Havaalanları uçuşa açık durumdadır.

Gaziantep ve Şanlıurfa Havaalanları yardım uçuşlarına açık durumdadır.

Kahramanmaraş ve Hatay havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalıdır.

Demiryolu

Ulukışla-Adana, Adana-Mersin, Adana-Toprakkale, Yolçatı-Diyarbakır, Yolçatı

Elazığ, Elazığ-Tatvan demiryolları hatları ulaşıma açıktır.

Malatya-Çetinkaya, Malatya-Yolçatı demiryolu hatları acil durumlar için açıktır.

Fevzipaşa-Narlı, Narlı-Gaziantep, Narlı-malatya hattı ulaşıma kapalıdır.

Karayolu

Adıyaman-Çelikhan yolu güzergahı ulaşıma kapalıdır.

Şanlıurfa-Gaziantep yolu ulaşıma açıktır.

Osmaniye-Gaziantep istikameti tamamen trafiğe kapatılmıştır.

Hatay-Reyhanlı devlet yolu tamamen ulaşıma kapalıdır.

Hatay Kırıkhan-Topboğaz yolu ulaşıma kapalıdır.

Hatay Kırıkhan-Belen arası yolda çökme olduğundan dolayı ulaşıma kapalıdır. Adıyaman Gölbaşı-Malatya arası heyelan ve tünelde beton dökülmesi olduğundan dolayı ulaşıma kapalıdır.

Afet İletişim Grubu

Afet İletişim Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir.

Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele kapsamında resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır.

CİMER Deprem Acil Hattı açılmış olup yapılan başvurular en hızlı şekilde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca Gaziantep AFAD Merkezinde Basın Merkezi kurulmuştur.

Ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.