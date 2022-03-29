Adnan Oktar Suç Örgütü davasında şaşırtan gelişme; Örgüt üyesi 61 kişi kayıp!

Adnan Oktar Suç Örgütü Davası'nda çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1 . Ceza Dairesi’nin 68 kişi ile ilgili verilen tahliye kararına yaptığı itiraz hakkında, 2. Ceza Dairesi’nin bozduğu ortaya çıkmıştı. Bu karar sonrası, haklarında tahliye kararı verilen 68 sanıktan 61'inin tutuklama kararı çıkmıştı. Mahkemeni kararı sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 260 kişilik özel yakalama timi kurduğu ifade edildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü Davası'nda çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1 . Ceza Dairesi’nin 68 kişi ile ilgili verilen tahliye kararına yaptığı itiraz hakkında, 2. Ceza Dairesi’nin bozduğu ortaya çıkmıştı. Bu karar sonrası, haklarında tahliye kararı verilen 68 sanıktan 61'inin tutuklama kararı çıkmıştı. Mahkemeni kararı sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 260 kişilik özel yakalama timi kurduğu ifade edildi.

Superhaber'den Mevlüt Yüksel'ine haberine göre;

Türkiye, mahkeme iddianamesinde Adnan Oktar Suç Örgütü olarak nitelendirilen grup ile ilgili verilen tahliye kararını konuşuyordu.

Hukukçuların büyük tepkisine neden olan 68 sanığın tahliyesi ve yaklaşık 1 milyar 50 milyon TL'lik mal varlıkları ile A9 TV'nin üzerindeki tedbir kararının kaldırılması sonrası, mağdur avukatları tahliye kararına itiraz etmişti.

BAM 2.CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Suç Örgütü davasında verilen 68 sanığın tahliye kararını bozmuştu. BAM Başsavcılığı tarafından verilen tahliye kararına yapılan itiraz sonucunda, 68 kişiden 61’i hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti. SuperHaber'in elde ettiği bilgilere göre,tutuklama kararı verilen 61 kişinin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.

68 KİŞİ ADETA BUHAR OLDU UÇTU

Kararı önceden haber alan Adnan Oktar Suç Örgütü üyelerinin, ikametgah adresi olarak verdikleri yerden ayrıldıkları belirtildi. Adeta buharlaşan Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi 61 kişinin yakalanması için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 260 kişilik özel yakalama ekip oluşturulduğu öğrenildi. Adnan Oktar Suç Örgütü üyelerinin yakalanması için, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği ifade edildi.