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Açıklamalarıyla olay olan Sedat Peker'den aylar sonra ilk görüntü
Yaptığı yolsuzluk açıklamalarıyla uzun sure gündem olan ve aylardır suskunluğu dikkat çeken Sedat Peker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
GÜNDEM 23.02.2022, 10:15 Murat Aydın
Yaptığı yolsuzluk açıklamalarıyla uzun sure gündem olan ve aylardır suskunluğu dikkat çeken Sedat Peker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Youtube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’den yeni görüntüler geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ülkücü mafya Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı. Peker'in eşi Özge Peker videoları instagram hesabından paylaştı.
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