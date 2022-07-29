Acı haber bitmiyor... Astsubay Batuhan Şimşek şehit oldu

Son günlerde Güneydoğu'da PKK terör örgütünün saldırıları ve terörün temizlenmesi ile ilgili başlatılan operasyonlarda ardı ardına şehit vermeye başladık. Songünlerde verilen şahit sayısı her gün artıyorr. Bir acı haber daha geldi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşiyle yaralanan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

İZMİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe Kilit Harekatı dahilinde Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Şehidin Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer acı haberi baba Hakan Şimşek'e verdi.. Kars'ta bulunan anne Ayten Şimşek'in ise acı haberi almasının ardından İzmir'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehidin baba evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu.

“ARABA ALDIĞINI SÖYLEYECEKTİ, ŞEHİT OLDUĞU HABERİNİ ALDI”

Şehidin dayısı Selçuk Ulu, “Şehidimiz çok iyi bir insandı, çok üzgünüz. Vatanına milletine çok düşkün, namazını kılan bir insandı. Babasının bugün bir sürprizi vardı ona. Bir araç almıştı kendisine. Babası bugün öğle saatlerinde araç aldığının bilgisini vermek için telefonla onu aradı ama ulaşamadı. Daha sonra ise şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun” dedi.

12 yaşında bir kız kardeşi olduğu ve bekar olduğu öğrenilen Şimşek'in cenazesinin yarın, Gaziemir 15 Temmuz Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Nisan ayının başından bu yana şehit olan toplam asker sayısı 49’a çıktı. Korucular Kemal Alim, Hüseyin Sarı, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik'in de şehit olmasıyla son dört ayda hayatını kaybeden toplam güvenlik görevlisi sayısı 55 oldu.