50 milyon dolarlık dolandırıcılıkta şok gelişme; İtirafçı muhasebeci detayları açıkladıC

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM!” DİYEN KORUMA CEM ÖZMÜŞ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

İş adamı Fehmi Öztürk,kendisini kumpasla dolandırdığını iddia ettiği eski ortağı Fırat Muşlu’nun koruması Cem Özmüş tarafından, Başakşehir’de 10 Temmuz 2018 yılında oğlu Ercan Öztürk ile beraber,feci şekilde muşta ile darp edilmişti.Bu olay sonrası,Fehmi Öztürk ve oğlu Ercan Öztürk.eski ortak Fırat Muşlu ile Cem Özmüş ve Muhammed Dursun'dan şikayetçi olmuştu.İstanbul'da çeşitli suçlardan bir çok mahkeme de yargılanan koruma Cem Özmüş,Yekta Gözen adlı katil zanlısı tarafından,15 Temmuz’da Kartal Cevizli sahilinde öldürülmüştü. Cem Özmüş’ün,öldürülmeden bir ay kadar önce,işadamı Nevzat Kzılbakır adlı işadamını arayarak,

yanında korumalık yaptığı işadamı Fırat Muşlu’yu şikayet ettiği ortaya çıkmıştı.İşadamı Nevzat Kızılbakır,polise giderek koruma Özmüş'ün kendisini arayarak söyledikleri için ifade vermişti.Kızılbakır'ın poliste verdiği ifadeyi,mahkeme de söylememesi için tehdit edildiği anlaşılmıştı.Polisin cinayetin arkasındaki kişileri ortaya çıkarmak için,işadamı Kızılbakır’ı “Bunun hesabını sana soracağız.” şeklinde tehdit edenleri araştırdığı kaydedilmişti.

50 MİLYON DOLAR DOLANDIRICILIK İDDİASINDA ŞOK BİR GELİŞME DAHA YAŞANDI!

Elde edilen bilgilere göre,İstanbul'da Fehmi Öztürk adlı işadamının 50 milyon dolar dolandırılması olayın da,şok bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Öztürk'ün eski ortağı Fırat Muşlu'nun koruması Cem Özmüş'ün öldürülmesinde,Kırıkkale'de yaşayan Faruk Sevinç adlı bir kişinin polise ve savcılığa giderek,itirafçı olduğu anlaşıldı.öğrenildi.Fırat Muşlu'nun Durak Plus adlı şirketinin 16 yıl muhasebeci olarak çalıştığını söyleyen Faruk Sevinç'in ifadelerin de,"Cem Özmüş cinayetinin azmettiricisi kesinlikle Fırat Muşlu'dur!" dediği öğrenildi.

İTİRAFÇI MUHASEBECİ KIRIKKALE'DE İFADELER VERDİ!

SüperHaber'in elde ettiği bilgilere göre,Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek,"yazılı ifademdir" şeklinde dilekçe veren Faruk Sevinç adlı itirafçı muhasebecinin,"Cumhuriyet Başsavcılığınıza hitaben yazmış-sunmuş olduğum, 16/11/2021 tarihli dilekçemle ilgili bildiklerimi detaylı bir şekilde aşağıda anlattım. Ben 2007 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 16 yıl kadar, Fırat Muşluya ait durak Plus Gayrimenkul AŞ ile Fırat Muşlu'nun aile şirketi olan Gif Tekstil,yine Fırat Muşlu'nun Durak Plus Tekstil Ltd.şirketlerinin muhasebesinde danışmanlık yaparak iç muhasebeye bakıyordum. Bu süreçte Fırat Muşlu bir çok kişiyi ve ortaklarını darp ederek,tehdit ederek,silahlı adamlarıyla korkutarak sindirdi. Ayrıca bu kişilerin mallarına çöktü,zorla el koydu.Bunu yaparken de, etrafında yani yanında bulunan boksör ile badyguard tarzı adamları kullandı. Bu adamların isimleri Muhammed Dursun, Cem Özmüş, Cengiz Belivermiş, Çimşit Burak ve hatırlayamadığım birçok isimden oluşmaktadır. Bildiğim kadarıyla Fırat Muşlu, geçmiş dönemde Ortaklarından Mesut Kadife isimli şahsı darp, tehdit, yaralama yöntemleriyle korkutmuş,mallarını elinden almış,zorla senet imzalatarak malına mülküne de haciz koydurmuştur. Tokat Erbaalı olan Ersoy Kurtulan isimli şahsın adına şirket kurarak,kendi başka şirketinde görev yapan işçileri, Ersoy Kurtulan isimli şahsın adına kurduğu şirkette sigortalı göstererek ve SGK primlerini ödemeyerek, bu şahsın mal varlığına haciz gelmesine sebep oldu."dediği ortaya çıktı.

FARUK SEVİNÇ ADLI İTİRAFÇIDAN İNANILMAZ İDDİALAR!

Eski muhasebeci Faruk Sevinç adlı itirafçının,dilekçesin de geçmişe yönelik Fırat Muşlu ve şirket ile ilgili inanılmaz iddialar da bulunduğu görüldü.Sevinç dilekçesinin devamında,"Ayrıca 2014 yılında Fehmi Öztürk isimli şahısla ortaklık yaptı.Ortaklık başladığı süreçte şirketin içi boştu.Fehmi Öztürk’ün bankalardan kredi çekerek, elinde bulunan nakit ve taşınmaz gayrimenkullerini şirkete aktardığını biliyorum. O dönemde Fırat Muşlu bana “bu Fehmi de çok tapu var, bunun tapu kayıtlarını çıkaralım” diye söyledi. Daha sonra ben tapu kayıtlarını Fırat Muşlu'ya ilettim. İlerleyen süreçte Fırat Muşlu, bu tapuların ve paraların hepsini diğer şirketlerine aktardı.Bana ve diğer adamları olan Cem Özmüş, Muhammed Dursun, Emre Geve isimli şahıslara, bankadan şirketin paralarını çektirip, evine taşıdığını ve kendi şahsi banka hesabına aktardığını biliyorum. Bana "benim bütün sırlarımı sen biliyorsun, ben sana yanlış yapmam!"diyordu."dedi.

"FIRAT MUŞLU ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTTI.FEHMİ ÖZTÜRK'Ü TAKİP ETTİRMEYE BAŞLADI!"

İtirafçı Faruk Sevinç,okuyanları dehşete düşüren iddialarının devamın da,"2014 yılında fehmi Öztürk durak Plus gayrimenkul AŞ’ye ortak olmak için teminat olarak,150 civarında tapu verdi.Ortaklık da ise,Fehmi Öztürk bir kaç bankadan, çocuğunluğu kendi adına ve bir kısmı da şirket adına olmak üzere, 6.700.000 TL civarında kredi çekti ve yine Fehmi Öztürk, Şükrü Derici ve Selahattin Tavusbay'dan 10 milyon US$ civarında borç para alarak şirkete verdi.Ancak bu paralar daha sonra, şirkete alınmış değil, sanki Fehmi Öztürk’ün kendi adına alınmış gibi,Fehmi Öztürk’e kaldı.

Fırat Muşlu' nun bu şekilde şirketin içini boşaltması üzerine Fehmi Öztürk ile aralarında sorun çıktı. Bunun üzerine Fırat Muşlu,Fehmi Öztürk'ü kendi adamlarına takip ettirmeye başladı. Hatta 2018 yılında Fehmi Öztürk'ü için,Cem Özmüş, Muhammed Dursun, Cengiz Belivermiş ve Cimşit Burak isimli şahısları görevlendirdi. Bunun üzerine 2018 yılı Temmuz ayında, Cem Özmüş ve Muhammed Dursun isimli şahıslar,Fehmi Öztürk ve oğlu Ercan Öztürk'ü darp ettiler. O dönemde Cengiz Belivermiş'de,Fehmi Öztürk'ün evine baskın yaptı." şeklinde yazdığı görüldü.

"FIRAT MUŞLU FEHMİ ÖZTÜRK'Ü ÖLDÜRMEMİZİ SÖYLEDİ. BİZ DARP EDEREK BIRAKTIK!"

Durak Plus adlı şirketin muhasebecisi Sevinç,önce yazılı verdiği dilekçesini,yaşadığı Kırıkkale'de savcının karşısında da vererek şunları ifade etti."Cem Özmüş ile yaptığımız görüşmede bana “abi Fırat Muşlu,Fehmi Öztürk'ü öldürmemizi istedi, ama biz darp edip bıraktık” dedi. Fırat Muşlu, Cem Özmüş ve diğer adamlarını, bir çok illegal konuda kullandı. İstanbul Şile ilçesinde bulunan,Uçal adlı kağıt fabrikasından para tahsilatın da ve yukarıda bahsettiğim bir çok olayda kullandı. Bundan dolayı Cem Özmüş ile aralarında sorun çıktı. Hatta bir gün Cem Özmüş bana, Fırat Muşlu'yu kast ederek “dayı ben çok yanlış adamın yanında yer almışım, Çatalca’dan Tuzla’ ya birçok adliye de davalarım var.Hepsi Fırat Muşlu'nun yüzünden” dedi. Ben yaklaşık 3 yıldan beri Fırat Muşlu ile görüşmediğim için ne yaptığını bilmiyorum.Ancak basından takip ettiğim kadarıyla, hakkında bir çok soruşturma olduğunu gördüm.

"CEM ÖZMÜŞ CİNAYETİNİN AZMETTİRİCİSİ KESİNLİKLE FIRAT MUŞLU'DUR!"

Ayrıca Cem Özmüş öldürülmeden 1 ya da 2 gün önce, beni arayarak “dayı biz Fırat Muşlu ile telefonda çok kötü bir şekilde kavga ettik.Tahsil ettiğim paralardan bana verecekti, vermedi. Ben onun yüzünden bir çok dosyada yargılanıyorum.Ben bunları savcılıklar da açıklayacağım.Bana bir şey olursa,yani beni öldürürlerse, bil ki sorumlusu Fırat Muşlu'dur.Ben ölürsem Fırat Muşlu bayram eder." dedi. Ben daha sonra Cem Özmüş ün İstanbul Kartal da öldürüldüğünü duydum.Fırat Muşlu'nun, Cengiz Belivermiş isimli adamı, Kartal ilçesinde oturuyordu. Cem Özmüş cinayetinin azmettiricisi kesinlikle Fırat Muşlu'dur. Cem Özmüş'ün öldürülmeden önce,beni telefonu ile aradığı hts kayıtlarından çıkarılabilir.Fırat Muşlu kendisi hakkında bilgi sahibi olan bir çok insanı, bu şekilde susturuyor.

"CAN GÜVENLİĞİM OLMADIĞI İÇİN KORKUMDAN KIRIKKALE'YE KAÇTIM!"

Ben de can güvenliğim olmadığından dolayı, korkumdan kaçıp buralara geldim. Zaten sağlık durumum iyi değil.Ben haftada 3-4 gün diyaliz makinesine giriyorum. Geçmişte şirkette çalıştığım dönemde birçok haksızlığa tanık oldum.Vicdanen rahatsız olduğum için bunları anlatmak ihtiyacı hissettim. Hatta 2 gün önce Fehmi Öztürk’ü arayarak helallik istedim.Çünkü o adamın herşeyini Fırat Muşlu elinden aldı. Bende bu olayları bildiğim için anlatmak ihtiyacı hissettim. Ayrıca Fırat Muşlu, geçmiş dönemde bir yaralamanın azmettiricisidir. Bildiğim kadarıyla Hamdi Yılmaz isimli şahsı silahla vurdurdu.

"FEHMİ ÖZTÜRK'Ü TAHKİM HEYETİ KURARAK KUMPASA GETİRDİLER!"

Fehmi Öztürk’ü organize bir şekilde dolandırdılar. Tahkim heyeti kurarak kumpasa getirdiler. Bu heyetin başında da Cuma İçten vardı, her şeyi birlikte organize ettiler. Ben can güvenliğinden endişe duyuyorum.Çünkü Fırat Muşlu hakkında birçok bilgiye sahibim.Bundan dolayı, gizli tanık olmak istiyorum. Can güvenliğimle ilgili tedbirlerin alınmasını ve özellikle ikametgah adresimin gizli tutulmasını talep ediyorum.Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”Dedi

