50 Milyon dolarlık dolandırıcılıkta oyun üstüne oyun! Arnavutluk'taki katil zanlısına para gönderen iş adamı kim?

50 milyon dolarlık dolandırıcılık olayında son gelişme! Katil zanlısına hangi işadamı neden ve nasıl para yolluyor?

İşadamı Fehmi Öztürk'ün eski ortakları tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığı iddiaları sırasında işlenen cinayet aydınlatılamıyor. Fırat Muşlu'nun eski koruması Cem Özmüş'ün öldürülmesinden sonra, tam 13 kişinin ifadesini alan savcılık ve polisin, hala azmettiricilere ulaşamadığı öğrenildi. Cinayet sonrası Arnavutluk'a kaçırılan Yekta Gözen ise Özmüş cinayetinin baş katil zanlısı olarak aranıyor. İddialara göre, zanlı Gözen'e İstanbul'dan bir işadamı Arnavutluk'a düzenli olarak para yolluyor

İstanbul'da bundan dört yıl önce yaşanan, 50 milyon dolarlık dolandırıcılık olayı, hala çeşitli mahkemelerde devam ediyor.

TAM 6 ADLİYEDE AÇILAN ONLARCA DAVA SÜRÜYOR

Süperhaber Muhabiri Mevlüt Yüksel'in haberine göre; İşadamı Fehmi Öztürk, eski ortakları Fırat Muşlu, Gelecek Partili Cuma İçten, Şükrü Derici, Selahattin Tavusbay, Bayram Karakoç ve Süleyman Özdemir'in kendisine kurulan kumpas, tehdit, darp ile beraber tam 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia etmişti.

Öztürk; Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Anadolu ve Çağlayan Adliyelerinde onlarca dava açarak şikayetçi olmuştu. İşadamı Öztürk'ün iddiaları ve verdiği hukuk mücadelelerinden biri, geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı.

Öztürk'ün eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine açtığı, İstanbul Adliyesi 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen, "menfi tespit davası"nda, Gelecek Partili Cuma İçten'in başkanlığında kurulan tahkim heyeti kararı ile alınan senetlerin geçerli olmadığı, ayrıca Öztürk'e el çektirilen şirket hisselerinin de iadesine karar verilmişti.

ÖZTÜRK'Ü DARP EDEN CEM ÖZMÜŞ, CEVİZLİ'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kartal Cevizli Sahili'nde 15 Temmuz 2021 gecesi, Fırat Muşlu'nun eski koruması 2 çocuk babası Cem Özmüş (48), arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada, olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Yanında bulunan arkadaşı Deniz Aslanhan, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürmüştü. Ancak Özmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Polisin cinayetten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda, Özmüş'ün, birçok suçtan sabıkalı olan Yekta Gözen adlı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve baş şüphelisi olduğu adli kayıtlara geçmişti. Yine polisin yaptığı soruşturmalarda, zanlı Gözen'in cinayetin işlendiği gün, uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçırıldığı bilgisine de ulaşılmıştı.

(Darp edilen işadamı Fehmi Öztürk)

ÖLDÜRÜLEN CEM ÖZMÜŞ İŞADAMI FEHMİ ÖZTÜRK’Ü MUŞTA İLE DARP ETMİŞTİ

Fırat Muşlu'nun eski koruması Cem Özmüş'ün, Başakşehir’de 10 Temmuz 2018 yılında, işadamı Fehmi Öztürk’ü,oğlu Ercan Öztürk ile beraber kahvaltı yaparken darp ettiği biliniyordu.İşadamı Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu’nun koruması olan Cem Özmüş ve Muhammed Dursun adlı kişilerin, Öztürk ile oğluna, aniden ve arkadan muşta ile saldırdıkları ortaya çıkmıştı. Meydana gelen olayda Fehmi Öztürk sol gözünden ağır şekilde yaralanmıştı. Öztürk tedavi gördüğü hastanede, yaralandığı sol gözünden 7 saat süren bir ameliyat olmuş buna rağmen yüzde 20 görme kaybı oluştuğu belirlenmişti.

(Kartal Cevizli'de öldürülen Cem Özmüş)

CEM ÖZMÜŞ: "BENİ ÖLDÜRECEKLER!"

Savcılık soruşturmaları sırasında öldürülen Cem Özmüş'ün, cinayetten yaklaşık bir ay önce, işadamı Nevzat Kızılbakır'ı arayarak yanında çalıştığı Fırat Muşlu'yu şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Kızılbakır polise verdiği ifadesinde; Cem Özmüş ile yaptığı konuşmanın ayrıntılarını anlatmıştı. Sonrasında ise Kızılbakır'ın polise verdiği ifadeyi mahkemede söylememesi için tehdit edildiği öğrenilmişti.



FIRAT MUŞLU'NUN ESKİ ÇALIŞANI SEVİNÇ İFADE VERMİŞTİ

Savcılığın ve polis ekiplerinin Cem Özmüş cinayeti ile ilgili soruşturması sürerken, yeni bir gelişme yaşanmıştı. Fırat Muşlu'nun Durak Plus adlı şirketinde 16 yıl muhasebecilik yapan Faruk Sevinç adlı kişi,Kırıkkale'de polise ve savcılığa giderek ifade vermişti. Eski muhasebeci Sevinç ifadesinde, koruma Cem Özmüş cinayetinin azmettircisinin Fırat Muşlu olduğu iddiasında bulunmuştu.

(Fehmi Öztürk'ün mahkemelik olduğu Fırat Muşlu)

"FIRAT MUŞLU ÖLDÜRMEMİZİ SÖYLEDİ. BİZ DARP EDEREK BIRAKTIK!"

Durak Plus adlı şirketin muhasebecisi Sevinç, önce yazılı verdiği dilekçesini yaşadığı Kırıkkale'de savcının karşısındada vererek şunları ifade etmişti: "Cem Özmüş ile yaptığımız görüşmede bana “abi Fırat Muşlu Fehmi Öztürk'ü öldürmemizi istedi, ama biz darp edip bıraktık." dedi. Fırat Muşlu, Cem Özmüş ve diğer adamlarını, birçok illegal konuda kullandı. İstanbul Şile ilçesinde bulunan Uçal adlı kağıt fabrikasından para tahsilatında ve yukarıda bahsettiğim birçok olayda da kullandı. Bundan dolayı Cem Özmüş ile aralarında sorun çıktı. Hatta bir gün Cem Özmüş bana, Fırat Muşlu'yu kast ederek “dayı ben çok yanlış adamın yanında yer almışım, Çatalca’dan Tuzla’ya birçok adliyede davalarım var. Hepsi Fırat Muşlu'nun yüzünden” demişti.

(Katil zanlısı Yekta Gözen, cinayet sonrası kaçırıldığı Arnavutluk'da beraber olduğu yeğeni Deniz ile)

KORUMA ÖZMÜŞ CİNAYETİ NEDEN AYDINLATILAMIYOR?

Koruma Cem Ö zmüş'ün öldürülmesinin ardından 7 ay geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamıyor. Cinayeti soruşturan savcılık ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü polisinin; Fırat Muşlu, Süleyman Sulu, Pınar Özmüş, Onur Özmüş, Süleyman Recep Kuriş, Serdar Bal, Hayati Yılmaztürk, Emre Alp, Suat Altuntaş, Fehmi Öztürk, Serdal Subaşı, Deniz Aslanhan ile Soner Öztürk adlı 13 kişinin ifadesinin aldığı ancak hala azmettiricilere ulaşamadığı öğrenildi.

Cinayet sonrası Arnavutluk'a kaçırılan Yekta Gözen ise, Özmüş cinayetinin baş katil zanlısı olarak hala aranıyor. İddialara göre; İstanbul'dan bir işadamı, aracılarla Arnavutluk'ta bulunan zanlı Yekta Gözen'e düzenli olarak para yolluyor.

(Süleyman Sulu)

KİM BU ERZURUMLU SÜLEYMAN SULU?

SuperHaber'in güvenilir kaynaklardan aldığı özel bilgilere göre; Gözen'in halen Arnavutluk ile Makedonya arasında dolaştığı ve 3 ayrı evde kaldığı belirlendi. Yine cinayet zanlısı Yekta Gözen'in yanında, olay sırasında da beraber hareket ettiği yeğeni Deniz, Türkiye'den beraber gittiği bir arkadaşı daha bulunduğu bilgisi elde edildi.

(Zanlı Yekta Gözen ile WhatsApp üzerinden görüştüğü iddia edilen Serkan Engin)

Gözen ve yanında bulunanlar, hemen hemen her gün bir Arnavutluk hattınının whatsApp'ı üzerinden, özel bir hastanede hissesi olan Süleyman Sulu adlı kişinin yanı sıra Ferhat Önen, Serkan Engin, Batuhan ve Buğra adlı kişilerle beraber konuştukları öne sürüldü. Savcılık ve polis tarafından Süleyman Sulu adlı kişinin, birkaç kez ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı vurgulandı.

(Zanlı Yekta Gözen ile WhatsApp üzerinden görüştüğü öne sürülen diğer samimi arkadaşı Ferhat Önen)

FEHMİ ÖZTÜRK'Ü KİMLER ÖLDÜRMEK İSTİYOR?

Öteyandan Öztürk mal varlığını alma mücadelesini sürdürürken, birkaç kez saldırı teşebbüsü ile karşılaştığı bilgisine ulaşıldı. Öztürk'ün yakın çevresine; çocukları Ercan, Erkan ve Erhan Öztürk'ün banka hesaplarına konulan hacizlerinin de kaldırılması için uğraşırken, tanımadığı otomobiller ile 3 motorsikletli kişilerin takibi ile karşılaştığını söylediği ifade edildi. Tüm bu gelişmeler olurken, savcılık aracılığı ile İstanbul Valiliği'nden 5 kez koruma isteyen işadamı Fehmi Öztürk'e 3 kez olumsuz cevap verildiği ortaya çıktı. Öztürk'ün diğer iki dilekçesine ise hala cevap verilmediği de söylendi.