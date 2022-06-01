3600 ek göstergede sone gelindi, Hangi meslek grupları faydalanacak?
3600 ek gösterge için çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak çalışmanın hangi meslek gruplarını kapsayacağı belli oldu.
3600 ek gösterge çalışmaları sona erdi: Hangi meslek gruplarını kapsayacağı belli oldu.
TRT Haber'de yer alan habere göre, 3600 ek gösterge için çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak çalışmanın hangi meslek gruplarını kapsayacağı belli oldu. Buna göre, düzenlemepolis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016