2022’nin Işıldayan Yıldızları belli oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı 21’inci 'Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Erkek modasının öncü markası Altınyıldız Classics, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Altınyıldız Classics sponsorluğunda Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nin bu yıl 21’incisine imza atıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Cihan Talay üstlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ için düzenlenen törene medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Yılın kadın ve erkek sanatçıları, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın ve erkek dizi oyuncuları, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Gülse Birsel ve Erdal Beşikçioğlu’na da onur ödülleri takdim edildi.

Gecenin ev sahiplerinden Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce 21’incisi düzenlenen ödül töreni ile ilgili şunları söyledi: “Altınyıldız Classics olarak Türkiye’nin en prestijli öğrenci ödüllerini ve en prestijli öğrenci kulübü olan Yıldız İşletme Kulübü’nü desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl büyük bir coşkuyla anketleri yapılan ve ardından tören hazırlıklarına başlanan bu güzel organizasyon için emeği geçen tüm Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Büyük bir titizlikle hayata geçirilen ve artık her yılın önemli etkinlikleri arasında yer alan ödül töreni, kazanan isimleri heyecanlandırırken, aynı zamanda bizlere bir önceki senenin ajandasını, bir nevi başarı karnesini sunuyor. ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’nin daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum.”

Cahille Sohbeti Kestim programıyla 2022 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı ödülünü alan İlber Ortaylı, “Fırsat bulmuşken gençlere tavsiyem 8 sesli harfle konuşulan Türkçe’de telaffuzlarına dikkat etmeleri olacak. Sizin kuşağınızın yani Z kuşağının Türkiye’de çok fazla şeyi değiştireceğine inanıyorum. Bu ödülü kitaplığıma koyacağım. Hepinize teşekkür ederim.”

2022 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı ödülünü kazanan Can Bonomo, “Çok çok teşekkür ederim. Yeni bir albüm kaydediyorum. Bu da demek oluyor ki çok uzun süredir insan içine çıkmadım. Ne kadar kalabalıksınız ne kadar da güzelsiniz. Sizi böyle görmek çok güzel. Çok meşakkatli ve zorlu bir şey, durmadan her gün sabah stüdyoya gidiyorum, bu yüzden uzun süredir konser vermiyoruz. Bir noktada insan diyor ki ‘bütün bunları niçin yapıyoruz, bu kadar koşturmak ve bütün bu yorgunluk ne için?’ Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ödülü tüm bu sorulara çok güzel bir cevap oldu. 1,5 yaşında bir oğlum var, bu ödülü ona ithaf etmek istiyorum. Çok teşekkürler.”

Bergen filmindeki rolüyle 2022 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu ödülüne layık görülen Farah Zeynep Abdullah, “Çok heyecanlıyım. Çünkü benim için en değerli ödüller, öğrencilerin verdiği ödüller. Yeni fikirlere çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. O yüzden öğrencilerin düşüncelerini ve bakış açılarını merak ediyor, duymak da görmek de istiyorum. Ayrıca müsaitseniz size söyleşiye gelmek de çok isterim. Çok teşekkürler.”

Onur ödülü alan Gülse Birsel, “Bu organizasyonu çok beğeniyorum. Yılın Yıldızları ödülü neredeyse benim kariyerimle yaşıt. Şahane bir ödül töreni, neredeyse her yıl geliyoruz. Birkaç hafta önce beni aradılar. Yaşam boyu başarı ödülü alacağım diye çok korktum. Neyse ki Onur ödülüymüş. Diğerinin bir öncesi zannediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun.”

Konuşanlar ile 2022 Yılında En Beğenilen Show Programı ödülünü alan Hasan Can Kaya, “Üniversitelerin verdiği ödülleri çok önemsiyorum. Şu an hayatınızın çelişkilerle dolu bir döneminde olmanıza rağmen kişiliklerinizi korumaya devam ediyorsunuz. Üniversitelilerin her durumu olumluya çevirebilmelerini çok seviyorum. Sizi çok seviyorum.”

2022’nin Yıldızları:

2022 Yılında En Beğenilen Show Programı: Hasan Can Kaya(Konuşanlar)

2022 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Melike Şahin

2022 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Can Bonomo

2022 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: KÖFN

2022 Yılında En Beğenilen Şarkı: Olur Mu- Gazapizm&Melike Şahin

2022 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Güler Sabancı

2022 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Oğuz Alper Öktem

2022 Yılında En Beğenilen Şirket: TUSAŞ

2022 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV 8

2022 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Şişecam (10 Kasım)

2022 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Deniz Bayramoğlu (Kanal D)

2022 Yılında En Beğenilen Spor Programı: Beyaz Futbol-Beyaz TV

2022 Yılında En Beğenilen Sporcu: Hande Baladin

2022 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı Cahille Sohbeti Kestim- İlber Ortaylı (KAFA TV)

2022 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet

2022 Yılında En Beğenilen Dergi: Elle

2022 Yılında En Beğenilen Kitap: Gülseren Budayıcıoğlu-Kırmızı Pelerin

2022 Yılında En Beğenilen Film: Kurak Günler

2022 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Farah Zeynep Abdullah (Bergen)

2022 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Kaan Urgancıoğlu (Sen Yaşamaya Bak)

2022 Yılında En Beğenilen Dizi: Camdaki Kız (Kanal D)

2022 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Birce Akalay (Mezarlık) (Kuş Uçuşu)

2022 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Öner Erkan (Uysallar)

2022 Yılında En Beğenilen Dizi Film Müziği: Yargı-Toygar Işıklı

2022 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: HeForShe

2022 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: AHBAP

2022 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Özgür Demirtaş

2022 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Gazoz Ağacı-Cem Arslan (Best FM)

2022 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Aydınlıkevler

2022 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Zerrin Tekindor (Toz)

2022 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Deniz Can Aktaş (Romeo ve Juliet)

2022 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise

2022 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Oğuzhan Uğur

Onur Ödülü: Gülse Birsel

Onur Ödülü: Erdal Beşikçioğlu

Rektör Özel Ödülü: Yasin Selami Erdoğan