Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, beraberindeki bir grup partili ile TOKİ’nin önünde “2019’da vaat edilen 100 bin konut nerede” eylemi yaparak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ açıklamasında, Hükümet'in 2022'nin sonunda açıkladığı 500 bin sosyal konut projesine atıfta bulunarak, 2019'da da 100 bin konut vaadinde bulunduğunu ancak bu vaadin yerine getirilmediğini söyledi.Eylem esnasında Gelecek Partililerin "Vaat var ev yok" sloganları atması ve pankartlar açması dikkat çekti.

Selçuk Özdağ TOKİ önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın önündeyiz. Gelecek Partisi olarak niçin TOKİ'nin önündeyiz. TOKİ Türkiye’de dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için kurulmuş bir kurum. 2022 yılının sonlarına doğru Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesine imza atacaklarını söylemişti. 500 bin konut yapacaklarını, 250 bin civarında arsa tahsisi edeceklerini, 50 bin civarında da işyeri yapacaklarını ve dar gelirli ailelere takdim edeceklerini söylemişti. Bu güzel bir vaat, hoş bir vaat. Ama aynı sözlerle sayın Erdoğan yine Cumhurbaşkanı’yken 2019 yılının Aralık ayında aynı sözlerle 500 bin yerine 100 bin konut yapacaklarını söylüyordu. Dar gelirli aileler için 100 bin konut. Aynı zamanda şehit aileleri için ve de gaziler için. Kaç yılda tamamlayacaklarını söylüyordu? Bir buçuk iki yıl içinde tamamlanıp dar gelirli ailelere takdim edileceğini söylüyordu. Biz Gelecek Partisi olarak bu 500 bin konut vaadini duyunca 2019 yılındaki vaadini hatırladık. Dedik ki, “Bunları araştıralım.” Elimizde bu löküs lambalarıyla, bu gaz lambalarıyla Ankara Bala’ya gittik.

Bala’ya gittik. Bala’da TOKİ arsasını aradık. Çok şükür arsayı bulduk. Fakat 2019 yılından bu tarihe kadar, 2022 yılının Kasım ayına kadar oraya bir çivi çakılmadığını gördük. Kaç yıl geçmiş? 3 yıl geçmiş. Niçin bunun üzerine TOKİ binalarını yapmadınız? Trabzon Sürmene’ye gittim. Sürmene’de arsa aradım. Arsayı bulamadım."