banner314

banner325

Son Dakika

'100 bin konut nerede' eylemi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, beraberindeki bir grup partili ile TOKİ’nin önünde “2019’da vaat edilen 100 bin konut nerede” eylemi yaparak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 28.01.2023, 09:42 Murat Aydın
'100 bin konut nerede' eylemi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, beraberindeki bir grup partili ile TOKİ’nin önünde “2019’da vaat edilen 100 bin konut nerede” eylemi yaparak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ açıklamasında, Hükümet'in 2022'nin sonunda açıkladığı 500 bin sosyal konut projesine atıfta bulunarak, 2019'da da 100 bin konut vaadinde bulunduğunu ancak bu vaadin yerine getirilmediğini söyledi.Eylem esnasında Gelecek Partililerin "Vaat var ev yok" sloganları atması ve pankartlar açması dikkat çekti.

Selçuk Özdağ TOKİ önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın önündeyiz. Gelecek Partisi olarak niçin TOKİ'nin önündeyiz. TOKİ Türkiye’de dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için kurulmuş bir kurum. 2022 yılının sonlarına doğru Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesine imza atacaklarını söylemişti. 500 bin konut yapacaklarını, 250 bin civarında arsa tahsisi edeceklerini, 50 bin civarında da işyeri yapacaklarını ve dar gelirli ailelere takdim edeceklerini söylemişti. Bu güzel bir vaat, hoş bir vaat. Ama aynı sözlerle sayın Erdoğan yine Cumhurbaşkanı’yken 2019 yılının Aralık ayında aynı sözlerle 500 bin yerine 100 bin konut yapacaklarını söylüyordu. Dar gelirli aileler için 100 bin konut. Aynı zamanda şehit aileleri için ve de gaziler için. Kaç yılda tamamlayacaklarını söylüyordu? Bir buçuk iki yıl içinde tamamlanıp dar gelirli ailelere takdim edileceğini söylüyordu. Biz Gelecek Partisi olarak bu 500 bin konut vaadini duyunca 2019 yılındaki vaadini hatırladık. Dedik ki, “Bunları araştıralım.” Elimizde bu löküs lambalarıyla, bu gaz lambalarıyla Ankara Bala’ya gittik.

Bala’ya gittik. Bala’da TOKİ arsasını aradık. Çok şükür arsayı bulduk. Fakat 2019 yılından bu tarihe kadar, 2022 yılının Kasım ayına kadar oraya bir çivi çakılmadığını gördük. Kaç yıl geçmiş? 3 yıl geçmiş. Niçin bunun üzerine TOKİ binalarını yapmadınız? Trabzon Sürmene’ye gittim. Sürmene’de arsa aradım. Arsayı bulamadım."

#100binkonutnerede #Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ #sürmene
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 28 Ocak 2023
İmsak 06:44
Güneş 08:12
Öğle 13:22
İkindi 15:58
Akşam 18:22
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Başakşehir 19 37
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir