Mevsimsel grip, influenza virüslerinin neden olduğu oldukça bulaşıcı bir akut solunum yolu enfeksiyonu ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi grip belirtileri hafiften şiddetliye kadar değişkenlik gösterdiğini belirten Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Acar, “Grip virüsü doğrudan zatürreye yol açabildiği gibi zatürreye neden olabilecek diğer mikroorganizmalar için de kolaylaştırıcı bir zemin oluşturur.” uyarısında bulunarak grip ve zatürreden korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguladı. BURSA(İGFA) - Dünya çapında her yıl yaklaşık 1 milyar insan mevsimsel gripten etkileniyor. Bu vakalardan yaklaşık 5 milyonu ağır seyrederken, gribe bağlı komplikasyonlar nedeniyle her yıl yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybediyor. Grip virüsünün yol açtığı en önemli komplikasyonlardan biri olan zatürre, özellikle risk grupları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Grip ve zatürre aşıları, bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor.

GRİP BU KİŞİLERDE CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİYOR! Grip salgınının her yıl Eylül - Ekim aylarında başlayarak kış aylarında zirveye ulaştığını belirten Prof. Dr. Ali Acar, “ Grip, her yaştan bireyi etkileyebilir; ancak 50 yaş üstündeki kişiler, 5 yaş altındaki çocuklar, akciğer, kalp hastalığı, diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişiler, hamileler, aşırı kilolular, AIDS, kanser gibi hastalıklar ve çeşitli ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler grip ve komplikasyonlarından daha fazla etkileniyor. Bu risk grubundaki kişiler grip aşısı olmalı. Ayrıca sağlık personellerinin ve risk grubundaki bireylerle teması olanların da aşı olması oldukça önemli. 6 aydan büyük herkes grip aşısı olabilir.” dedi.

NEDEN HER YIL GRİP AŞISI OLMAK GEREKİR? Prof. Dr. Ali Acar, “Grip virüsünün yapısınının her yıl değişmesi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, küresel izleme verilerine dayanarak aşı içerikleri için yıllık önerilerde bulunuyor ve her yıl aşı içeriği Dünya

Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanıyor.” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili oluyor. Bu nedenle; daha önce geçirilmiş grip hastalığı ya da

uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Risk grubundaki kişilerin Eylül - Ekim aylarından itibaren mevsimsel grip salgınlarına neden olabilecek virüslere karşı hazırlanan güncel aşılarla aşılanması gerekiyor. Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Özellikle risk grupları, Eylül ve Ekim aylarından itibaren aşılanmalı; aşı olamayanlar ise Mart ayının sonuna kadar aşılanabilir.”