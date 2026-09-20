Op. Dr. Hakan Taner Özpolat, vitamin eksikliklerinin göz sağlığı üzerindeki kritik etkilerine dikkat çekerek, bulanık görme, göz kuruluğu veya gece görme güçlüğü gibi belirtilerin basit bir rahatsızlık olmadığını belirterek, ciddi vitamin eksikliklerinin ilk sinyalleri olabileceğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Gözlerin yalnızca dış dünyayı görmemizi sağlayan bir organ olmadığını, aynı zamanda vücuttaki sistemik rahatsızlıkların ve beslenme yetersizliklerinin en erken belirti verdiği bir 'alarm sistemi' gibi çalıştığını vurgulayan Op. Dr. Hakan Taner Özpolat, vitamin eksikliğinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle A, B grubu, C, D ve E vitaminlerinin retina, kornea ve görme siniri üzerinde doğrudan belirleyici olduğunu ifade eden Op. Dr. Hakan Taner Özpolat, 'A vitamini eksikliğinde ilk karşılaştığımız tablo genellikle gece körlüğüdür. Erken müdahale edilmediğinde gözyaşı üretimi hızla azalır, şiddetli göz kuruluğu gelişir ve korneada yaralar oluşur. İleri vakalarda ise maalesef kalıcı görme kaybı ve körlük tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü verileri de çocuklardaki önlenebilir körlüğün en temel nedenlerinden birinin A vitamini eksikliği olduğunu gösteriyor.' dedi.

B GRUBU VİTAMİNLERİ GÖRME SİNİRİNİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR

B12 vitamini yetersizliğinin uzun süre devam etmesi halinde görme sinirinde geri dönüşü olmayan hasarlar ve retina kanamaları oluşturabileceğini belirten Op. Dr. Özpolat; B2, B3 ve B6 vitamin eksikliklerinin ise gözde yanma, kaşıntı, ışığa aşırı hassasiyet, kornea enfeksiyonları ve göz seğirmesi gibi şikâyetlerle kendini hissettirdiğini söyledi.

Diğer kritik vitaminlerin göz dokularındaki rollerine de değinen Op. Dr. Hakan Taner Özpolat açıklamalarında şunları kaydetti:

'C vitamini eksikliği gözdeki damar duvarlarını zayıflatarak gözün beyaz kısmında ve retinada kanamalara yol açar. Özellikle diyabet hastalarında bu durum, diyabetik retinopatinin çok daha hızlı ilerlemesine zemin hazırlar.' E Vitamini: 'Güçlü bir antioksidan olan E vitamini, retina hücrelerimizi oksidatif stresten koruyan en önemli kalkandır. Eksikliği, retinal dejenerasyonu hızlandırır.' D Vitamini: 'Güncel klinik araştırmalar, D vitamini eksikliğinin kronik göz kuruluğu, gözyaşı kalitesinde bozulma, göz içi iltihaplar ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskini belirgin şekilde artırdığını göstermektedir.'

VÜCUDUNUZUN VERDİĞİ BU UYARI İŞARETLERİNE DİKKAT!

Op. Dr. Hakan Taner Özpolat, bireylerin sıklıkla karşılaştığı ve ''yorgunluk'' diyerek geçiştirdiği şu 7 belirtiye karşı dikkatli olmaları gerektiğini anımsatarak, geçmeyen, kronik göz kuruluğu, sürekli yanma ve batma hissi Işığa karşı aşırı hassasiyet, nedensiz bulanık görme, sık tekrarlayan göz seğirmeleri ve göz içinde veya beyazında oluşan kanamalar olduğunu kaydetti. Op. Dr. Özpolat, söz konusu şikâyetlerin uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti.